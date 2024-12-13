Erstellen Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Video, das sich an Tech-Entwickler und Health-Tech-Startups richtet und die technischen Vorteile der Entwicklung einer 'AI Avatar App' veranschaulicht, die 'in Echtzeit interaktiv' ist. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit dynamischen UI-Mockups und Datenvisualisierungen, begleitet von einem präzisen und informativen Voiceover. Heben Sie hervor, wie HeyGens 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion diese anspruchsvollen 'AI Avatare' schnell für Konzeptvalidierungen und Pitch-Präsentationen prototypisieren kann.

