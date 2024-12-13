Erstellen Sie eine warme 30-sekündige Willkommensnachricht für die Website, die sich an neue Besucher richtet und einen freundlichen, professionellen AI-Avatar zeigt. Der visuelle Stil sollte einladend und sauber sein, mit einer klaren, ruhigen Audioerzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um personalisierte Videonachrichten zu liefern, die das Benutzerengagement steigern und Ihre Begrüßungsbemühungen effektiv skalieren.

