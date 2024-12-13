Avatar-Trainingsersteller für Freiwillige: Erstellen Sie ansprechende KI-Videos

Gestalten Sie überzeugende Schulungserlebnisse für Freiwillige mit ansprechenden KI-Avataren, um das Onboarding effizient und einprägsam zu machen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Onboarding-Video für neue ehrenamtliche Mitarbeiter einer gemeinnützigen Organisation, in dem ein freundlicher, benutzerdefinierter KI-Avatar sie durch die ersten Schritte führt. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, begleitet von einer beruhigenden, klaren KI-Stimme, die demonstriert, wie einfach es ist, ansprechende KI-Videos mit HeyGens KI-Avataren zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Schulungsmodul für erfahrene Freiwillige, das ein neues, aufgabenbezogenes System-Update erklärt. Dieses Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einem präzisen KI-Sprecher haben, der die Effizienz der direkten Inhaltserstellung aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das potenzielle Freiwillige anziehen soll, indem es die lohnenden Aspekte des Gemeindedienstes zeigt. Der Stil des Videos sollte dynamisch und aufbauend sein, mit lebhafter Musik und schnellen Schnitten positiver Bilder, die HeyGens vielfältige Videovorlagen und Szenen nutzen, um eine wirkungsvolle Botschaft zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges Einführungsvideo für ein globales Freiwilligenprogramm, das für ein vielfältiges Publikum zugänglich ist. Die visuelle Präsentation wird verschiedene sprechende KI-Avatare aus unterschiedlichen Hintergründen zeigen, unterstützt von klaren, synchronisierten Untertiteln, um mehrsprachige Fähigkeiten zu ermöglichen und die globale Reichweite zu betonen, die mit HeyGens Tools erreichbar ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Trainingsersteller für Freiwillige funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos für Freiwillige mit KI-Avataren, indem Sie Ihre Skripte in dynamische und zugängliche Inhalte für effizientes Onboarding verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Schulungsinhalt direkt in den Editor zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird Ihr geschriebenes Material automatisch in gesprochene Dialoge umwandeln und eine klare und konsistente Grundlage für Ihre Freiwilligenschulung bieten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von einsatzbereiten KI-Avataren oder laden Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten KI-Avatar hoch. Dieser virtuelle Präsentator wird Ihre Botschaft übermitteln und ansprechende KI-Videos erstellen, die bei Ihren Freiwilligen Anklang finden und ihr Onboarding-Erlebnis verbessern.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Untertitel hinzu
Steigern Sie die Wirkung Ihres Videos, indem Sie relevante Bilder, Videos und Hintergrundmusik aus unserer umfangreichen Mediathek einfügen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie automatische Untertitel für alle gesprochenen Inhalte generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Freiwilligenschulung inklusiv ist.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie das Branding Ihrer Organisation, einschließlich Logos und Farben, mit unseren Branding-Kontrollen anwenden. Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihre hochwertigen Schulungsvideos für Freiwillige, die bereit zur Verteilung und Integration in Ihr Lernmanagementsystem sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Anweisungen für Freiwillige

.

Nutzen Sie KI-Avatare, um komplexe Verfahren, Sicherheitsrichtlinien oder ethische Szenarien klar zu erklären.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Inhalten für den KI-Trainingsersteller?

HeyGen verwandelt Skripte in ansprechende KI-Videos mit realistischen KI-Avataren und ausdrucksstarken KI-Sprechern und fungiert als leistungsstarker KI-Trainingsersteller. Es fügt automatisch Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit für effektives Freiwilligen-Onboarding und verschiedene Unternehmensschulungsvideos zu verbessern.

Kann HeyGen bei der Erstellung personalisierter Onboarding- und allgemeiner Schulungsvideos für Freiwillige helfen?

Absolut, HeyGen bietet einen vielseitigen KI-Trainingsersteller mit einer Vielzahl von Videovorlagen und Optionen für benutzerdefinierte KI-Avatare. Dies ermöglicht es Organisationen, hochgradig ansprechende KI-Videos zu produzieren, die auf das Onboarding von Freiwilligen, Mitarbeiterschulungsvideos und andere spezifische Schulungsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für KI-Avatare und Videobranding in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen und die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten KI-Avatar zu erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre sprechenden KI-Avatare und Videos perfekt mit der Markenidentität Ihrer Organisation übereinstimmen. Der intuitive Text-zu-Video-Editor ermöglicht eine detaillierte Personalisierung jedes visuellen und akustischen Elements.

Bietet HeyGen Funktionen für globale Reichweite und optimiertes Videomanagement?

Ja, HeyGen bietet robuste mehrsprachige Fähigkeiten und automatisch generierte Untertitel, die es Ihren KI-gestützten Videos ermöglichen, ein globales Publikum zu erreichen. Während es den Erstellungsprozess optimiert, kann HeyGen auch die LMS-Integration unterstützen, um die Verteilung und Verwaltung Ihrer ansprechenden KI-Videos effizient zu gestalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo