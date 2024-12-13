Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie ansprechende Marketinginhalte mit einem "Avatar-Video-Maker" erstellen können. Dieses Video sollte HeyGens "Vorlagen & Szenen" nutzen, um schnell ein professionelles Erscheinungsbild zu erzeugen, komplett mit einem professionellen "AI-Avatar", der ein wichtiges Geschäftskonzept in einem klaren, selbstbewussten Ton erklärt.

