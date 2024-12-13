Avatar-Video-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende AI-Videos

Gestalten Sie ansprechende Videos mit lebensechten AI-Avataren und generieren Sie dynamische Inhalte für jede Plattform.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie ansprechende Marketinginhalte mit einem "Avatar-Video-Maker" erstellen können. Dieses Video sollte HeyGens "Vorlagen & Szenen" nutzen, um schnell ein professionelles Erscheinungsbild zu erzeugen, komplett mit einem professionellen "AI-Avatar", der ein wichtiges Geschäftskonzept in einem klaren, selbstbewussten Ton erklärt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwerfen Sie einen energiegeladenen 30-sekündigen "Social Media"-Teaser, der sich an Content-Ersteller richtet, die ihre Online-Präsenz steigern möchten. Dieses Video sollte die Effizienz eines "AI-Video-Generators" wie HeyGen hervorheben, indem es die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionalität nutzt, um einen fesselnden Aufhänger mit lebendigen Visuals und einer begeisterten Stimme zum Leben zu erwecken, die die Zuschauer dazu ermutigt, es selbst auszuprobieren.
Beispiel-Prompt 2
Visualisieren Sie ein elegantes 60-sekündiges Produktankündigungsvideo, das sich an Marketingfachleute richtet und einen hoch "realistischen AI-Avatar" zeigt, der die Vorteile des neuen Produkts präsentiert. Der visuelle Stil sollte minimalistisch und modern sein, das Produkt betonen, während der Avatar eine überzeugende Botschaft mit HeyGens präzisen "Voiceover-Generierungs"-Fähigkeiten übermittelt, was es ideal für wirkungsvolle "Marketingvideos" macht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein skurriles 15-sekündiges "UGC"-Stil-Video, perfekt für Personen, die ihre persönliche Marke mit einzigartigem Inhalt verbessern möchten. Dieses Video sollte einen maßgeschneiderten "AI-Avatar" zeigen, der als Mini-Sprecher fungiert, schnell mit einem "AI-Avatar-Generator" erstellt, und einen schnellen Tipp oder eine positive Bestätigung liefert. Der visuelle Stil sollte verspielt und teilbar sein und HeyGens "AI-Avatare"-Funktion nutzen, um textbasierten Nachrichten Persönlichkeit zu verleihen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie ansprechende Videos mit AI-Avataren und personalisierten Inhalten in nur wenigen Klicks, indem Sie Ihren Text in dynamische visuelle Geschichten verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen, die Ihre Botschaft oder Marke am besten repräsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Geben Sie Ihren Text ein, und unsere leistungsstarke AI wandelt ihn in ein natürlich klingendes Voiceover um, das perfekt mit Ihrem gewählten Avatar synchronisiert ist.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Szene an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Hintergründe, Musik und andere visuelle Elemente mit unserem intuitiven Editor hinzufügen, um Ihre kreative Vision zu verwirklichen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video, wählen Sie Ihr bevorzugtes Seitenverhältnis und laden Sie es in hoher Qualität herunter, bereit zur Verbreitung auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessertes Training & E-Learning

.

Verbessern Sie Lernergebnisse und -behalten durch die Bereitstellung dynamischer, personalisierter Schulungsinhalte mit AI-generierten Avataren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende AI-Avatar-Videos zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, professionelle und ansprechende AI-Avatar-Videos direkt aus Ihrem Textskript zu erstellen. Wählen Sie einfach aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, und HeyGen verwandelt Ihre Worte in überzeugende visuelle Inhalte mit natürlichem Lippen-Synchronisation.

Kann ich mit den AI-Fähigkeiten von HeyGen problemlos vielfältige Videoinhalte erstellen?

Ja, HeyGen macht es einfach, vielfältige Videoinhalte für verschiedene Plattformen zu erstellen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, um alles von dynamischen Marketingvideos bis hin zu ansprechenden Social-Media-Inhalten zu erstellen und Ihre kreative Leistung effizient zu steigern.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare für persönliches Branding?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte AI-Avatare zu erstellen, die perfekt Ihr persönliches Branding oder das Unternehmensimage repräsentieren. Diese Funktion sorgt für eine einzigartige und konsistente visuelle Darstellung in all Ihren Videoprojekten, wodurch Ihre Botschaften wirkungsvoller und erkennbarer werden.

Wie funktioniert der Prozess von HeyGen, um Text in ein AI-Video zu verwandeln?

HeyGen vereinfacht den Prozess, Text in ein AI-Video zu verwandeln. Unser intuitiver Text-zu-Video AI-Generator lässt Sie Ihr Skript eingeben, einen AI-Avatar auswählen und hochwertige Videos generieren, die realistische Voiceovers und ausdrucksstarke Bewegungen enthalten, alles aus Ihren geschriebenen Worten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo