Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Anleitungsvideo für neue Benutzer, das als schneller "Avatar-Benutzerhandbuch-Video-Generator" fungiert. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar zeigen, der demonstriert, wie man ein einfaches Skript schnell in ein poliertes Video verwandelt, indem man HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzt. Der visuelle Stil sollte sauber und einfach sein, mit einer freundlichen, klaren Stimme, die den Zuschauer Schritt für Schritt durch die Benutzeroberfläche führt, um ein nahtloses Onboarding zu gewährleisten.

