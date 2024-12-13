AI-Avatare: Erstellen Sie ansprechende eLearning-Schulungen

Erstellen Sie immersive, interaktive Inhalte für Online-Kurse mit virtuellen Instruktoren, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skripten verwenden.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video, das zeigt, wie Unternehmensausbilder und L&D-Profis schnell ansprechende eLearning-Module entwickeln können. Das Video sollte professionelle, klare Visuals mit einer autoritativen Stimme enthalten und hervorheben, wie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten den Prozess der Produktion hochwertiger AI-Avatare im eLearning vereinfachen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an Pädagogen und Online-Kurs-Ersteller richtet und die Kraft personalisierter Videos für digitale Lernerfahrungen zeigt. Verwenden Sie dynamische, freundliche Visuals und eine ermutigende, natürliche Stimme. Betonen Sie, wie einfach es ist, Avatare zu erstellen und die Lernerbindung durch die Nutzung von HeyGens AI-Avataren und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer und HR-Abteilungen, das zeigt, wie komplexe Schulungsmaterialien in interaktive Inhalte umgewandelt werden können. Dieses Video sollte einen modernen, schnellen visuellen Stil mit einer optimistischen, professionellen Stimme haben und die Vorteile der Nutzung von HeyGens Avatar-Erstellungstool mit seinen Vorlagen & Szenen und der Anpassung & Export von Seitenverhältnissen für eine schnelle Einrichtung erklären.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Manager und Schulungskoordinatoren, das sich auf effiziente Mitarbeiterschulungen mit virtuellen Instruktoren konzentriert. Der visuelle Stil sollte elegant und geschäftlich sein, mit einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Heben Sie HeyGens AI-Videogenerator hervor, um schnell Inhalte mit AI-Avataren und Sprachgenerierung zu produzieren, und sorgen Sie für klare Kommunikation mit Untertiteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar University Training Maker funktioniert

Produzieren Sie mühelos ansprechende, AI-gestützte Schulungsinhalte für Ihre Universitäts- oder Unternehmensschulungsprogramme und verwandeln Sie komplexe Themen in zugängliche Lernerfahrungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren virtuellen Instruktor
Wählen oder gestalten Sie einen AI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek, der als Ihr virtueller Instruktor dient, um Ihre Schulungsinhalte zum Leben zu erwecken. Dies ist Ihr primäres Werkzeug zur Avatar-Erstellung.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Geben Sie Ihr Bildungsskript direkt in die Plattform ein. Unsere AI synthetisiert dann Ihren Text, unterstützt durch unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, mit dem gewählten Avatar, bereit für die visuelle Verbesserung Ihrer eLearning-Module.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie unsere Vorlagen & Szenen nutzen, um relevante Visuals, Hintergrundelemente hinzuzufügen und Ihr Universitäts- oder Unternehmensbranding anzuwenden, um Ihre AI-Avatare in eLearning-Inhalten zu personalisieren und ein kohärentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre benutzerdefinierte Schulung
Finalisieren Sie Ihr avatarbasiertes Schulungsvideo, indem Sie Ihr gewünschtes Seitenverhältnis und die Qualität mit unserer Funktion zur Anpassung & Export von Seitenverhältnissen auswählen. Exportieren Sie es zur sofortigen Integration in Ihr Lernmanagementsystem oder Ihre Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bildungsinhalte zum Leben erwecken

Verwandeln Sie Bildungsmaterialien in dynamische, immersive Lernerfahrungen mit AI-gestütztem Videostorytelling und virtuellen Instruktoren für tiefes Engagement.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare eLearning-Inhalte?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare zu erstellen, die als virtuelle Instruktoren dienen und digitale Lernerfahrungen ansprechender machen. Diese personalisierten Videos können die Lernerbindung erheblich verbessern und sind perfekt für Online-Kurse geeignet.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Avatar-Erstellung?

HeyGen bietet eine intuitive Plattform zur Erstellung von Avataren, einschließlich Text-zu-Video aus Skripten, Sprachgenerierung und Branding-Kontrollen. Sie können problemlos benutzerdefinierte AI-Avatare für verschiedene Anwendungen, einschließlich avatarbasierter Schulungen, produzieren.

Kann HeyGen für spezialisierte Mitarbeiterschulungen und Soft Skills-Training verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Entwicklung ansprechender und interaktiver Inhalte für Mitarbeiterschulungen und Soft Skills-Training. Nutzen Sie generative AI, um personalisierte Videos zu erstellen, die immersive Lernumgebungen fördern.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Videoinhalten?

HeyGen vereinfacht die Produktion von AI-Videoinhalten, indem Sie Videos aus Skripten mit AI-Avataren und Sprachüberlagerungen generieren können. Dieser AI-Videogenerator umfasst Vorlagen, Untertitel und die Anpassung des Seitenverhältnisses für eine effiziente und professionelle Ausgabe.

