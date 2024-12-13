Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video für neue Software-Nutzer, das sie durch ein häufiges Anmeldeproblem führt. Der visuelle Stil sollte sauber und beruhigend sein, mit einem AI-Avatar, der jeden Schritt klar demonstriert, begleitet von einer freundlichen Stimme. Nutzen Sie die AI-Avatare-Funktion von HeyGen, um die Anweisungen nachvollziehbar und leicht verständlich zu machen, was dies zu einem idealen 'Troubleshooting-Guide-Video-Maker'-Ergebnis macht.

