Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Reisebüroinhaber und Marketingmanager, das demonstriert, wie AI-Avatare den Kundenservice in der Reise- und Gastgewerbebranche erheblich verbessern können. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und informativ sein, ergänzt durch eine selbstbewusste, autoritative Stimme. Dieses Video wird die AI-Avatare von HeyGen und die Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um praktische Anwendungen der AI-Videoerstellung zu zeigen.

Video Generieren