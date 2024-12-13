AI-Avatare: Revolutionieren Reise & Gastgewerbe

Bieten Sie personalisierte Erlebnisse und steigern Sie das Umsatzwachstum, indem Sie AI-Avatare nutzen, die einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt werden.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Reisebüroinhaber und Marketingmanager, das demonstriert, wie AI-Avatare den Kundenservice in der Reise- und Gastgewerbebranche erheblich verbessern können. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und informativ sein, ergänzt durch eine selbstbewusste, autoritative Stimme. Dieses Video wird die AI-Avatare von HeyGen und die Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um praktische Anwendungen der AI-Videoerstellung zu zeigen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine überzeugende 60-sekündige Demonstration, die sich an Entwickler und Technologieführer im Gastgewerbe richtet und die fortschrittlichen Anpassungsoptionen von AI-Avatar-Generatoren hervorhebt, um einzigartige digitale Persönlichkeiten zu schaffen, die personalisierte Erlebnisse bieten. Die Ästhetik sollte modern und elegant sein und die neueste Technologie mit einem optimistischen, ermutigenden Audiotrack betonen. Wichtige HeyGen-Funktionen wie die Sprachgenerierung sollten im Mittelpunkt stehen, um diese anspruchsvollen digitalen Interaktionen zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsmodul für Schulungsabteilungen von Hotels und Resorts, das erklärt, wie die Nutzung der AI-Videoerstellung, insbesondere mit mehrsprachiger Unterstützung, die betriebliche Effizienz im globalen Kundenservice der Reisebranche drastisch verbessern kann. Der visuelle und akustische Stil muss erklärend, lehrreich und leicht verständlich sein, mit klarer, präziser Erzählung und HeyGens Untertiteln, um Zugänglichkeit und umfassendes Verständnis in diversen Teams zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingfachleute im Reisebereich und Online-Reisebüros richtet und zeigt, wie innovative virtuelle Reiseplaner, die von AI angetrieben werden, Marketingbemühungen verstärken und direkt zum Umsatzwachstum beitragen können. Das Video sollte einen dynamischen, inspirierenden visuellen Stil mit einer energischen, überzeugenden Stimme annehmen und HeyGens reichhaltige Vorlagen & Szenen sowie umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um visuell beeindruckende und wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie AI-Avatare für die Reisebranche funktionieren

Steigern Sie das Kundenengagement und optimieren Sie die Kommunikation in der Reise- und Gastgewerbebranche, indem Sie dynamische, AI-gestützte Videoerlebnisse gestalten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke effektiv zu repräsentieren. Diese dynamischen Figuren sind perfekt, um Kundeninteraktionen im Reisesektor mit unserer leistungsstarken AI-Avatare-Funktion zu verbessern.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Geben Sie einfach Ihren Textinhalt ein, und unsere Plattform wandelt ihn in ein lebensechtes Video um. Diese Text-zu-Video-Funktionalität stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend übermittelt wird.
3
Step 3
Anpassungen vornehmen
Passen Sie Ihr Video perfekt an die Ästhetik Ihrer Marke an. Nutzen Sie robuste Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Produzieren Sie Ihr endgültiges Video in verschiedenen Formaten, die für jede Plattform geeignet sind. Unsere Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis stellt sicher, dass Ihre Inhalte Ihrem Publikum überzeugende personalisierte Erlebnisse bieten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerlebnisse im Reisebereich hervorheben

.

Teilen Sie authentische und ansprechende Kundenbewertungen durch AI-generierte Videos, um Vertrauen aufzubauen und Buchungen zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die effiziente Erstellung von AI-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatar-Generatoren und Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Skripte in professionelle Videos mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu verwandeln. Dieser optimierte Prozess steigert die betriebliche Effizienz für vielfältige Inhaltsbedürfnisse erheblich.

Kann HeyGen AI-Avatare an spezifische Markenidentitäten anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre digitalen Persönlichkeiten, sodass Sie AI-Avatare an die einzigartige Identität Ihrer Marke anpassen können. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, um eine konsistente und professionelle Präsenz zu gewährleisten.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Erstellung natürlicher Sprachübertragungen und Lippen-Synchronisation?

HeyGens ausgeklügelte AI-Videoerstellungsplattform umfasst eine robuste Sprachgenerierung, die eine realistische und ausdrucksstarke Erzählung für Ihre Inhalte ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt sie eine natürliche Lippen-Synchronisation, um die Realitätsnähe Ihrer AI-Avatare zu verbessern.

Unterstützt HeyGen die mehrsprachige Videoerstellung für ein globales Publikum?

Ja, HeyGen bietet umfassende mehrsprachige Unterstützung, sodass Sie AI-Videos mit vielfältigen Sprachübertragungen erstellen können, die für eine globale Reichweite geeignet sind. Diese Funktion ist entscheidend, um personalisierte Erlebnisse in verschiedenen internationalen Märkten zu bieten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo