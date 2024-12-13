Avatar-Trainingsvideo-Maker: Erstellen Sie AI-Videos einfach

Produzieren Sie schnell professionelle Unternehmensschulungsvideos und Onboarding-Inhalte mit leistungsstarken AI-Avataren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler und technische Leiter, das zeigt, wie man schnell technische Erklärvideos erstellt. Visuell sollte dieses Video saubere, animierte UI-Elemente und klare Code-Snippets enthalten, ergänzt durch einen schwungvollen und professionellen Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um anspruchsvolle AI-Avatare zum Leben zu erwecken, die komplexe technische Konzepte mühelos veranschaulichen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 1,5-minütiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter in einem Unternehmensumfeld vor, das sich auf Unternehmenskultur und wesentliche Verfahren konzentriert. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein und verschiedene AI-Avatare in professionellen Büroumgebungen zeigen, während der Ton ruhig, instruktiv und beruhigend bleibt. Dieses Video muss HeyGens Untertitel/Captions für Barrierefreiheit nutzen, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Schulungsvideos im gesamten Unternehmen verstanden werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Content-Ersteller richtet, die effiziente Videoproduktionslösungen suchen. Visuell sollte das Video schnelllebig sein und verschiedene vorgefertigte Vorlagen und Szenen mit lebendigen Animationen hervorheben, untermalt von einem energetischen und inspirierenden Audiotrack. Zeigen Sie, wie HeyGens AI-Avatar-Maker die Erstellung von ansprechendem Kurzform-Content vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges E-Learning-Modul für technische Trainer und Produktmanager, das eine neue Softwarefunktion detailliert beschreibt. Der visuelle Ansatz sollte detaillierte Produkt-Screenshots und präzise Bildschirmaufnahmen beinhalten, begleitet von einem autoritativen und informativen Voiceover. Nutzen Sie HeyGen als AI-Videogenerator, um den Erstellungsprozess zu optimieren, mit Fokus auf klare Voiceover-Generierung zur Erklärung komplexer Funktionen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Avatar-Trainingsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und professionelle Schulungsvideos mit AI-Avataren und intelligenter Text-zu-Video-Technologie, die Ihre Skripte in dynamische Inhalte verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Schulungsvideo-Skript einfügen. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek von HeyGens AI-Avataren oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten, um Ihre Inhalte durch unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Medien aus der integrierten Bibliothek einfügen. Verwenden Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um das Logo und die Farben Ihres Unternehmens anzuwenden und so ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für alle Ihre Unternehmensschulungsvideos zu gewährleisten.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceover und Untertitel
Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um Ihr Skript in natürlich klingendes Audio zu konvertieren. Fügen Sie Ihrem Video einfach Untertitel/Captions hinzu, um Ihre Schulungsinhalte für alle Zuschauer zugänglich und klar zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Avatar-Trainingsvideo, indem Sie es in der Vorschau ansehen. Sobald es perfekt ist, nutzen Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exportfunktionen, um Ihr hochwertiges Video herunterzuladen, bereit zur Verteilung auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie spezialisierte Schulungsinhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Informationen in klare, leicht verständliche Schulungsvideos für spezifische Branchen oder detaillierte Themenbereiche.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt HeyGen AI-Sprechkopf-Videos nur mit Text?

HeyGen nutzt fortschrittliche "Text-zu-Video"-Technologie, um Ihre geschriebenen Skripte in dynamische "AI-Sprechkopf-Videos" zu verwandeln. Unsere Plattform generiert realistische "AI-Avatare", die Ihre Botschaft artikulieren und effektiv als leistungsstarker "AI-Videogenerator" ohne komplexe Videobearbeitung fungieren.

Kann HeyGen spezifische Elemente meiner Marke in "Unternehmensschulungsvideos" integrieren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Logos und Markenfarben nahtlos in Ihre "Unternehmensschulungsvideos" zu integrieren. Sie können auch "benutzerdefinierte Avatare" erstellen, um eine konsistente und professionelle Markenpräsenz in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.

Welche technischen Funktionen verbessern die Effizienz bei der Produktion von "Onboarding-Videos" mit HeyGen?

HeyGen optimiert die Produktion von "Onboarding-Videos" mit Funktionen wie der sofortigen "Untertitel/Captions"-Erstellung und einer umfangreichen Bibliothek von "Vorlagen". Unser intuitiver "Video-Editor" vereinfacht den Prozess weiter, indem er schnelle Anpassungen und polierte Endergebnisse für effektives E-Learning ermöglicht.

Unterstützt HeyGen "mehrere Sprachen" und verschiedene Videoformate für eine breitere Reichweite?

Ja, HeyGen ist für globale Kommunikation konzipiert und unterstützt die Erstellung von Inhalten in "mehreren Sprachen" für diverse Zielgruppen. Darüber hinaus bietet unsere Plattform flexible "Seitenverhältnis-Anpassungen" und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt für jeden Vertriebskanal optimiert sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo