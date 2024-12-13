Ja, HeyGen ist für globale Kommunikation konzipiert und unterstützt die Erstellung von Inhalten in "mehreren Sprachen" für diverse Zielgruppen. Darüber hinaus bietet unsere Plattform flexible "Seitenverhältnis-Anpassungen" und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt für jeden Vertriebskanal optimiert sind.