Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die neue Produkte einführen möchten. Das Video sollte einen hellen, energetischen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer klaren, selbstbewussten Stimme haben. Es sollte die Benutzerfreundlichkeit von HeyGens "Vorlagen & Szenen" hervorheben, um schnell professionell aussehende Inhalte zu erstellen und zu zeigen, wie einfach sie fesselnde "Erklärvideos" generieren können, um ihr Publikum zu begeistern.

