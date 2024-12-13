Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Profis, das zeigt, wie der Avatar-Trainingsszenario-Maker von HeyGen das Onboarding neuer Mitarbeiter optimieren kann. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die in typischen Arbeitsszenarien interagieren, begleitet von einer klaren, ermutigenden Stimme. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, ansprechende Inhalte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten zu erstellen, um dynamische Dialoge für personalisiertes Training zu generieren.

