Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Marketingfachleute und Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein AI-Avatar-Generator ihre Inhaltserstellung revolutionieren kann. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einer optimistischen, selbstbewussten Stimme. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, ein einfaches Skript in ein professionelles Video zu verwandeln, indem Sie HeyGens Funktion "Text-to-Video aus Skript" nutzen, ideal für schnelle Social-Media-Kampagnen oder Produktankündigungen, die eine effiziente Marketingreichweite demonstrieren.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für HR-Abteilungen und Schulungsmanager, das die Leistungsfähigkeit von benutzerdefinierten AI-Avataren für Mitarbeiterschulungen veranschaulicht. Verwenden Sie eine klare, ansprechende visuelle Ästhetik mit einer freundlichen und ermutigenden Erzählung. Betonen Sie, wie HeyGens "AI-Avatare" konsistente, skalierbare Schulungserfahrungen bieten, die es Organisationen ermöglichen, personalisierte Lernmodule effektiv einzusetzen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video, das auf Kundensupport-Teams und Callcenter-Trainer zugeschnitten ist und ein innovatives Avatar-Trainingsszenario-Generator demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch und praktisch wirken, mit einem klaren, direkten Audiostil. Zeigen Sie, wie HeyGens "Voiceover-Generierung" unterschiedliche Charakterstimmen in diesen Kundensupport-Rollenspielszenarien erstellen kann, um die Realitätsnähe zu erhöhen und Agenten auf vielfältige Interaktionen vorzubereiten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 50-Sekunden-Video für Fachleute, die ansprechendes Online-Lernen suchen, und L&D-Spezialisten, das virtuelle Schulungssitzungen mit lebensechten Avataren hervorhebt. Verwenden Sie einen modernen, polierten visuellen Stil, begleitet von einer artikulierten und motivierenden Stimme. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen"-Funktion schnell vielfältige und immersive Lernumgebungen einrichten kann, um komplexe Themen zugänglich und fesselnd zu machen.
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Avatar-Trainingsszenario-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, szenariobasierte Schulungsvideos mit AI-Avataren. Verbessern Sie die Lernerfahrungen Ihrer Mitarbeiter und liefern Sie wirkungsvolle Inhalte.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsszenario
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Schulungsskripts. Unser intuitiver Editor verwendet die Text-to-Video-aus-Skript-Funktion, um spezifische Szenarien und Dialoge zu skizzieren, die die Grundlage Ihrer szenariobasierten Schulung bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihren Trainer oder Ihre Charaktere darzustellen. Sie können auch benutzerdefinierte AI-Avatare erstellen, die perfekt zu Ihrer Marke und Ihren Schulungsanforderungen passen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Szenario mit relevanten visuellen Elementen, Hintergrundmusik und Requisiten aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und benutzerdefinierte Farben an, um eine konsistente Unternehmensidentität für Ihre virtuellen Schulungssitzungen zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und verfeinern Sie Ihr Video
Sobald Ihr Szenario abgeschlossen ist, generieren Sie Ihr AI-Avatar-Video. Überprüfen Sie das Ergebnis, fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu und nehmen Sie letzte Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiterschulung vor dem Export poliert und effektiv ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie medizinische Themen und verbessern Sie die Gesundheitsbildung

Erklären Sie komplexe medizinische Themen und verbessern Sie die Gesundheitsbildung mit leicht verständlichen, AI-generierten Inhalten und Szenariosimulationen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare die Videoproduktion?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, lebensechte AI-Avatare zu erstellen, die Informationen auf natürliche Weise präsentieren und Text in ansprechende Videoinhalte verwandeln. Diese benutzerdefinierten AI-Avatare vereinfachen den Produktionsprozess für verschiedene Anwendungen.

Kann HeyGen Szenarien für virtuelle Schulungssitzungen generieren?

Ja, HeyGen eignet sich ideal zur Generierung von szenariobasierten Schulungen und virtuellen Schulungssitzungen, sodass Sie dynamische Bildungsinhalte mit AI-Avataren für eine effektive Mitarbeiterschulung erstellen können.

Welche Anpassungsoptionen gibt es bei der Erstellung von AI-Avataren mit HeyGen?

Mit HeyGen können Sie Ihren eigenen AI-Avatar erstellen und ihn durch Text-to-Video-Bearbeitung, Stimmklonen und verschiedene Branding-Kontrollen an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Wo kann der AI-Avatar-Video-Generator von HeyGen über Schulungen hinaus eingesetzt werden?

Der AI-Avatar-Video-Generator von HeyGen ist vielseitig einsetzbar, z. B. für Marketing, Kundensupport und die Erstellung digitaler Zwillinge für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse. Er unterstützt auch mehrere Sprachen für eine globale Reichweite.

