Erstellen Sie ein lebendiges 45-Sekunden-Video, das die einfache Nutzung eines Avatar-Rathaus-Erstellers demonstriert, und richten Sie sich an angehende virtuelle Stadtplaner und neue Nutzer von Avatar-Erstellungstools. Das Video sollte helle, ansprechende Visuals und eine fröhliche Stimme enthalten, die zeigt, wie man schnell ein beeindruckendes virtuelles "Rathaus" entwirft, indem man HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um die Nutzer Schritt für Schritt zu führen, komplett mit einem freundlichen KI-Avatar.

Video Generieren