Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Werbevideo, das das epische Bauerlebnis in einer "HOUSE MAKER"-virtuellen Umgebung zeigt. Zielgruppe sind Gamer und Enthusiasten virtueller Welten, die immersive Bauerlebnisse suchen. Dieses Stück sollte filmische Visuals und einen immersiven Soundtrack nutzen, um die vielfältigen Möglichkeiten hervorzuheben, die durch HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zur Verfügung stehen, um eine wirklich einzigartige Struktur zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen 60-Sekunden-Technikleitfaden für fortgeschrittene Nutzer, der sich auf fortgeschrittene Bautechniken innerhalb eines "Avatar-Rathaus-Erstellers" konzentriert. Das Video benötigt saubere, tutorialartige Visuals und eine klare, prägnante Stimme, die durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird, ergänzt durch präzise Untertitel, um komplexe Baumechaniken und Designprinzipien zu erklären.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 40-Sekunden-Video für Content-Ersteller, das sie ermutigt, ihre einzigartigen "Bau"-Kreationen aus dem "Avatar-Rathaus-Ersteller" zu teilen und mehr Aufrufe zu erhalten. Das Video sollte für soziale Medien optimierte Visuals mit trendiger Hintergrundmusik enthalten und zeigen, wie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte Inhalte für verschiedene Plattformen anpassen können, möglicherweise mit verschiedenen KI-Avataren, die unterschiedliche virtuelle Strukturen präsentieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar Rathaus-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende virtuelle Rathaus-Videos mit KI-Avataren und leistungsstarken Anpassungswerkzeugen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar ankommt.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre virtuelle Bühne
Beginnen Sie mit der Auswahl aus vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um den perfekten Hintergrund für Ihr Avatar-Rathaus-Ersteller-Projekt zu schaffen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre wichtige Botschaft hinzu
Geben Sie Ihr Skript ein, und lassen Sie Text-zu-Video aus Skript eine natürliche Stimme erzeugen, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte Ihres Leitfadens klar artikuliert werden.
3
Step 3
Verleihen Sie Ihrem Video professionellen Glanz
Verbessern Sie Ihr Video mit Ihren Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, um perfekt mit Ihrem gewünschten visuellen Erlebnis übereinzustimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Rathaus
Finalisieren Sie Ihr virtuelles Rathaus-Video, indem Sie bei Bedarf das Seitenverhältnis anpassen & Exporte vornehmen, und teilen Sie es mit Ihrem Publikum für eine wirkungsvolle Kommunikation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement bei Schulungen und Informationen

Erhöhen Sie das Engagement und sorgen Sie für eine bessere Beibehaltung Ihrer Avatar-Rathaus-Updates und detaillierten Bauleitfaden-Anweisungen mit KI-gestütztem Video.

Häufig Gestellte Fragen

Kann HeyGen bei der Erstellung eines Avatar-Rathaus-Ersteller-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ganz einfach hochwertige Videos zu produzieren, wie ein "Rathaus"-Stil-Video, indem realistische KI-Avatare genutzt werden. Sie können schnell einen umfassenden "Leitfaden" erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungserfahrung zu benötigen.

Welche Art von "Bauleitfaden"-Videos kann HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie Textskripte in ansprechende "Bauleitfaden"-Videos verwandeln, die perfekt sind, um komplexe Konzepte zu erklären. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens Text-zu-Video-Technologie erweckt Ihren "Leitfaden" mit KI-Avataren und Voiceovers zum Leben.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Verbesserung meiner Videoerstellungserfahrung?

Ja, HeyGen bietet eine robuste Suite von Werkzeugen, darunter anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und eine Medienbibliothek, um Ihre Videoproduktion zu verbessern. Dies gewährleistet eine epische und professionelle "Video"-Erstellung "Erfahrung" für alle Nutzer.

Wie kann HeyGen helfen, "Aufrufe" und "Abonnenten" für meinen Kanal zu steigern?

Indem Sie überzeugende und konsistente "Video"-Inhalte mit HeyGens KI-Plattform erstellen, können Sie mehr "Aufrufe" anziehen und Ihre "Abonnenten" steigern. HeyGen macht es einfach, professionelle Videos zu produzieren, was das gesamte Engagement Ihres Kanals verbessert.

