AI-Erklärvideo-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos
Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos in Studioqualität, unterstützt von realistischen AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für Personalabteilungen und Unternehmensschulungen erstellen Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video mit dem Avatar-Erklärvideo-Maker von HeyGen, um Unternehmensrichtlinien vorzustellen. Das Video sollte einen professionellen, aber freundlichen visuellen Stil haben, mit einer beruhigenden AI-Stimme, die neue Mitarbeiter durch wesentliche Informationen führt, indem anpassbare Vorlagen und Szenen verwendet werden, und die robuste Voiceover-Generierung von HeyGen hervorhebt, um eine konsistente Markenbotschaft in Schulungs- und Onboarding-Materialien sicherzustellen.
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo für globale Marketingteams und Content-Ersteller, das zeigt, wie schnell mehrsprachige Inhalte generiert werden können. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit verschiedenen AI-Stimmen, die Sprachoptionen demonstrieren, weiter verbessert durch automatische Untertitel. Betonen Sie die Effizienz der Text-zu-Video-Erstellung von HeyGen und deren Anpassung und Export in verschiedenen Seitenverhältnissen für diverse Plattformanforderungen.
Stellen Sie sich ein umfassendes 2-minütiges Erklärvideo vor, das für Kleinunternehmer und freiberufliche Videoproduzenten konzipiert ist und zeigt, wie man überzeugende Inhalte von Grund auf erstellt. Dieses Video sollte einen kreativen, illustrativen visuellen Stil haben, gepaart mit einer begeisterten AI-Stimme, die die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen nutzt, um reichhaltige visuelle Inhalte und anpassbare AI-Avatare zu personalisieren, wodurch der Prozess der Inhaltserstellung für jedes Erklärvideo-Projekt zugänglich und leistungsstark wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Medizinische Themen vereinfachen & Bildung verbessern.
Nutzen Sie AI-Avatare, um komplexe medizinische Konzepte klar zu erklären und das Verständnis von Patienten und Mitarbeitern in Telehealth-Umgebungen zu verbessern.
Telehealth-Training & Engagement steigern.
Erstellen Sie interaktive, AI-gesteuerte Schulungsvideos für medizinisches Fachpersonal oder Patienten-Onboarding, um das Engagement und die Behaltensquote erheblich zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den technischen Prozess der Erstellung von AI-Erklärvideos?
HeyGen vereinfacht den technischen Prozess der Erstellung überzeugender Erklärvideos erheblich, indem es seine fortschrittlichen AI-Video-Generator-Fähigkeiten nutzt. Benutzer können mühelos Skripte in professionelle Videos mit vielfältigen AI-Avataren verwandeln und so den gesamten Workflow der Inhaltserstellung optimieren.
Welche Arten von AI-Avataren kann ich mit HeyGen für meine Erklärvideos verwenden?
HeyGen bietet eine große Auswahl an realistischen und animierten AI-Avataren sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Avatare zu erstellen, die auf die einzigartige Identität Ihrer Marke zugeschnitten sind. Dieser leistungsstarke AI-Avatar-Ersteller ermöglicht es Ihnen, Ihre Erklärvideos für maximale Wirkung zu personalisieren.
Kann HeyGen mehrsprachige Erklärvideos mit natürlichen AI-Voiceovers erzeugen?
Ja, HeyGen ist hervorragend darin, mehrsprachige Erklärvideos zu erzeugen, indem es eine ausgeklügelte AI-Voice-Generator- und Text-zu-Sprache-Software für natürlich klingende Audios integriert. Zusätzlich können Sie leicht Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein globales Publikum erreicht.
Welche Videobearbeitungswerkzeuge bietet HeyGen, um meinen Inhaltserstellungsprozess zu verbessern?
HeyGen stärkt Ihren Inhaltserstellungsprozess mit robusten Videobearbeitungswerkzeugen, einschließlich der Möglichkeit, Bildschirmaufnahmen oder Rohmaterial hochzuladen und Videos mühelos zu trimmen, zu schneiden und in der Größe zu ändern. Unsere Plattform unterstützt auch die Anpassung und den Export von Seitenverhältnissen sowie eine umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.