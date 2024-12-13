Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler und IT-Profis, das zeigt, wie der AI-Erklärvideo-Maker von HeyGen komplexe technische Erklärungen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit klaren Grafiken und einer selbstbewussten, klaren AI-Stimme, die die Einfachheit demonstriert, ein Skript in eine dynamische Präsentation zu verwandeln, indem die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen genutzt wird, um realistische AI-Avatare für verschiedene Anwendungsfälle zu erstellen.

Video Generieren