Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für interne Unternehmens-Teams, das zeigt, wie einfach sie konsistente Team-Updates mit einem AI-Avatar generieren können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem anpassbaren professionellen AI-Avatar, der wichtige Abteilungsnachrichten übermittelt, ergänzt durch eine klare, selbstbewusste Stimme. Betonen Sie die Effizienz, ein einfaches Skript in ein poliertes Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Video für Marketingfachleute und Vertriebsteams, das zeigt, wie personalisierte Kommunikation mit AI-Avataren erreicht werden kann. Visuell sollte das Video modern und dynamisch sein, die Erstellung eines benutzerdefinierten Avatars und dessen Einsatz in verschiedenen Marketingkanälen hervorheben, mit einer freundlichen, überzeugenden Stimme. Demonstrieren Sie die Einfachheit der Nachrichtenverbesserung mit HeyGens Voiceover-Generierung und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 60-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, das die Einfachheit der Nutzung einer AI-Videoplattform zur Erstellung schneller, markenbezogener Kommunikation hervorhebt. Das visuelle Design sollte hell und benutzerfreundlich sein, verschiedene sprechende AI-Avatare zeigen, die mit verschiedenen HeyGen-Vorlagen und Szenen interagieren, unterstützt von einer fröhlichen, enthusiastischen Stimme. Zeigen Sie, wie mühelos es ist, mit HeyGens Untertiteln/Captioning Barrierefreiheit hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 40-Sekunden-Video für HR-Abteilungen und Schulungsmanager, das die Effizienz der End-to-End-Videoerstellung mit HeyGen als AI-Avatar-Generator detailliert beschreibt. Präsentieren Sie eine autoritative und ruhige Stimme zusammen mit einem informativen visuellen Stil, der verschiedene Anwendungsfälle für AI-Avatare im Unternehmensschulungsbereich zeigt, und demonstrieren Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Avatar-Team-Update-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, professionelle Team-Update-Videos mit AI-Avataren und personalisiertem Branding, um alle informiert und verbunden zu halten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Team-Update-Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr geschriebenes Team-Update-Skript in die Plattform einfügen. Unsere AI wird Ihr Text-zu-Video aus dem Skript generieren und eine natürlich klingende Stimme für Ihr Update erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie einen professionellen AI-Avatar
Durchsuchen Sie unsere vielfältige Bibliothek und wählen Sie einen professionellen AI-Avatar als Sprecher für Ihr Team-Update. Wählen Sie einen Stil, der den Ton und die Botschaft Ihres Unternehmens am besten repräsentiert.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und visuelle Elemente an
Verbessern Sie Ihr Update, indem Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit den Branding-Kontrollen anwenden. Passen Sie die Szene mit relevanten visuellen Elementen an, um Ihre Botschaft wirkungsvoll und konsistent zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr ansprechendes Team-Update
Sobald es angepasst ist, generieren Sie Ihr AI-Avatar-Video. Die Plattform wird Ihr Update finalisieren, einschließlich automatischer Untertitel/Captions für die Barrierefreiheit, bereit zur Weitergabe an Ihr Team.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erleichtern Sie den internen Wissensaustausch

Erstellen Sie schnell hochwertige interne Kurse und Updates, um eine konsistente teamweite Wissensvermittlung sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Avataren für professionelle Inhalte?

HeyGens AI-Avatar-Generator ermöglicht es Nutzern, einfach hochwertige, professionelle AI-Avatare zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion von ansprechenden Videoinhalten für verschiedene Anwendungen, von Marketing bis hin zu Unternehmens-Updates, und positioniert HeyGen als führende AI-Videoplattform.

Kann HeyGen Textskripte in ansprechende Video-Updates verwandeln?

Absolut! HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre Skripte in dynamische Videos mit sprechenden AI-Avataren zu verwandeln, ideal für Führungs-Updates oder Teamkommunikation. Es vereinfacht die End-to-End-Videoerstellung und macht die professionelle Inhaltserstellung zugänglich und effizient.

Welche Branding- und Anpassungsoptionen gibt es für AI-Videos auf HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre AI-Videos zu integrieren. Mit einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen sowie der Erstellung benutzerdefinierter Avatare können Sie sicherstellen, dass Ihre Inhalte einfach eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehalten.

Unterstützt HeyGen umfassende Videoproduktion mit Funktionen wie Voiceover und Untertiteln?

Ja, HeyGen ist eine End-to-End-AI-Videoplattform, die eine robuste Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Captions zur Verbesserung der Zugänglichkeit und des Engagements umfasst. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte professionell sind und effektiv ein breiteres Publikum erreichen, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug für Content-Ersteller macht.

