Entwerfen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Teamleiter und HR-Profis richtet und zeigt, wie man mit AI-Avataren ansprechende interne Kommunikation erstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und zugänglich sein, mit einer klaren, freundlichen Stimme, die die Benutzerfreundlichkeit bei der Erstellung von Studioqualität-Videos direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion hervorhebt.

