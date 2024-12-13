Revolutionieren Sie das Training mit einem Avatar-Support-Training-Generator

Vereinfachen Sie die Erstellung von Schulungsvideos und verbessern Sie den Kundensupport mit unseren AI-Avataren, indem Sie Text-zu-Video aus Skript für nahtlose Inhaltserstellung nutzen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die von den Anforderungen des Kundensupports überwältigt sind. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, gepaart mit einem fröhlichen, freundlichen Audioton. Zeigen Sie, wie HeyGens lebensechte AI-Avatare die Kundensupport-Interaktionen revolutionieren können, die einfach durch Text-zu-Video aus einem Skript generiert werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmens-HR- und L&D-Manager, das die Effizienz eines AI-Avatar-Generators für interne Schulungen hervorhebt. Das Video sollte einen ansprechenden, klaren visuellen Stil mit einer autoritativen und ruhigen Sprachübertragung haben. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um die schnelle Inhaltserstellung für verschiedene Schulungsmodule zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Produktpräsentationsvideo, das sich an Marketingfachleute richtet, die nach innovativen Inhalten suchen. Die visuelle Präsentation sollte lebendig und reichhaltig sein, ergänzt durch einen energetischen und überzeugenden Audiostil. Veranschaulichen Sie, wie umfangreiche Avatar-Anpassungsoptionen, unterstützt von HeyGens Medienbibliothek, Marketingkampagnen aufwerten können.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein professionelles 50-sekündiges Informationsvideo für globale Unternehmen und internationale Kommunikationsteams, das die Einfachheit der Erstellung von Inhalten in mehreren Sprachen betont. Der visuelle Stil sollte global und vielfältig sein, mit einer klaren, mehrsprachigen Audioübertragung. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeit hervor, kombiniert mit automatischen Untertiteln, um grenzüberschreitende Kommunikation zu optimieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Avatar-Support-Training-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Schulungsvideos mit AI-Avataren. Verwandeln Sie Skripte in dynamische Support-Inhalte für Ihr Publikum in wenigen Minuten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek lebensechter AI-Avatare oder passen Sie einen an, um Ihre Marke zu repräsentieren. Dies sorgt für ein konsistentes und freundliches Gesicht für Ihre Kundensupport- oder Schulungsvideos mit HeyGens AI-Avataren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Geben Sie Ihre Schulungsinhalte oder Kundensupport-Antworten direkt in die Plattform ein. HeyGens AI-Text-zu-Sprache-Funktion generiert automatisch natürlich klingende Sprachübertragungen für Ihren gewählten Avatar.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Verbessern Sie Ihr Video mit gebrandeten Elementen, Hintergrundmusik und relevanten Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek. Nutzen Sie Vorlagen und Szenenoptionen, um visuell ansprechende und effektive Schulungsmodule zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges, von AI-Avataren geführtes Schulungsvideo. Exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind, und machen Sie es sofort einsatzbereit für den Kundensupport oder die Mitarbeitereinführung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Informationen

.

Verwenden Sie AI-Avatare, um komplexe Produkt- oder Serviceinformationen zu vereinfachen und das Verständnis sowohl für Kunden als auch für Support-Teams zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, realistische AI-Avatare für meine Inhalte zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, lebensechte AI-Avatare aus einem einfachen Skript zu generieren, was den Videoproduktionsprozess für verschiedene Bedürfnisse, einschließlich Marketing und Schulung, zugänglich macht. Unser fortschrittlicher AI-Avatar-Generator sorgt für hochwertige, ansprechende visuelle Inhalte.

Kann HeyGen zur Entwicklung effektiver Schulungsvideos oder Kundensupport-Inhalte verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Avatar-Support-Training-Generator. Es ermöglicht die Erstellung ansprechender Schulungsvideos und Kundensupport-Materialien mit anpassbaren AI-Avataren und benutzerfreundlichen Vorlagen, die Ihre Inhaltserstellungsbemühungen verbessern.

Wie funktioniert der Prozess der Umwandlung von Text in Video mit HeyGens AI?

Mit HeyGen können Sie mühelos Ihr geschriebenes Skript in professionelle Videos umwandeln, indem Sie unsere ausgefeilte AI-Text-zu-Sprache-Technologie und lebensechte AI-Avatare nutzen. Dies rationalisiert Ihre Inhaltserstellung und ermöglicht es Ihnen, schnell überzeugende Videoinhalte zu generieren.

Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für AI-Avatare und Video-Branding?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungs- und Branding-Kontrollen für Avatare, einschließlich Logo-Integration, benutzerdefinierter Farben und verschiedener Vorlagen. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-generierten Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität und Botschaft übereinstimmen.

