Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die von den Anforderungen des Kundensupports überwältigt sind. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, gepaart mit einem fröhlichen, freundlichen Audioton. Zeigen Sie, wie HeyGens lebensechte AI-Avatare die Kundensupport-Interaktionen revolutionieren können, die einfach durch Text-zu-Video aus einem Skript generiert werden.

Video Generieren