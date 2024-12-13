Avatar-Sprecher-Video-Maker: KI-gestützter Inhalt

Verwandeln Sie Ihren Text in überzeugende Videos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Produktlaunch-Video, das auf technikaffine Early Adopters in sozialen Medien zugeschnitten ist. Nutzen Sie einen lebensechten AI-Sprecher in einem modernen, klaren visuellen Stil mit einer selbstbewussten, energetischen Stimme, um schnell ein innovatives neues Feature vorzustellen. Integrieren Sie dynamische Vorlagen und Szenen aus der Medienbibliothek, um ein fesselndes Video zu erzeugen, das Aufmerksamkeit erregt und die Kraft nutzt, ansprechende Videos zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für eine Online-Community von komplexen Bastelenthusiasten entwickelt wurde und sie durch eine bestimmte Technik führt. Dieses Video sollte einen benutzerdefinierten Avatar enthalten, der das ästhetische Empfinden der Community widerspiegelt und die Informationen mit einer ruhigen, klaren Stimme präsentiert. Der visuelle Stil sollte sanft und detailliert sein, wobei Text-zu-Video aus dem Skript verwendet wird, um Genauigkeit und einfache Verständlichkeit durch einen AI-Avatar-Generator zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen prägnanten 15-sekündigen Motivationsclip, der sich an ein allgemeines Social-Media-Publikum richtet und einen täglichen Tipp für persönliches Wachstum bietet. Diese AI-Video-Maker-Produktion sollte einen freundlichen AI-Avatar mit einer warmen, ermutigenden Stimme verwenden, die von der Plattform generiert wird, und in einem klaren, minimalistischen visuellen Stil gehalten sein. Das Ziel ist es, einen sofortigen, positiven Eindruck zu hinterlassen und sicherzustellen, dass die Botschaft klar und prägnant als kraftvoller AI-Video-Maker übermittelt wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein professionelles 60-sekündiges Testimonial-Video für potenzielle internationale Kunden, das eine Erfolgsgeschichte präsentiert. Das Video sollte einen AI-Sprecher-Video-Maker nutzen, um die Fallstudie mit einer autoritativen, vertrauenswürdigen Stimme zu präsentieren, begleitet von einem anspruchsvollen visuellen Stil. Fügen Sie automatische Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und den vielfältigen Bedarf an mehrsprachiger Inhaltserstellung zu bedienen, indem Sie den AI-Sprecher-Video-Maker nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Sprecher-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihren Text in ansprechende Videos mit lebensechten AI-Sprechern, die Ihre Botschaft professionell und effizient übermitteln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Geben Sie Ihren gewünschten Inhalt in die Plattform ein. Unsere Text-zu-Video-Technologie bereitet Ihr Skript für den AI-Sprecher vor, um es zu präsentieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Sie können auch benutzerdefinierte AI-Avatare entwickeln, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Hintergründen, Musik und Markenelementen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen und Szenen, um Ihre Erzählung zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind. Ihr KI-gestütztes Video ist nun bereit, Ihr Publikum zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Clips

Erstellen Sie mühelos auffällige Social-Media-Clips mit AI-Avataren, um die Zuschauerbindung und die Reichweite der Inhalte zu erhöhen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videos mit AI-Avataren zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Videos zu erstellen, indem Text in dynamische Videoinhalte mit lebensechten AI-Avataren verwandelt wird. Sie können mühelos Videos in professioneller Qualität erzeugen, indem Sie die fortschrittlichen AI-Video-Generator-Funktionen der Plattform aus einem einfachen Skript nutzen.

Kann ich meinen eigenen benutzerdefinierten AI-Sprecher mit HeyGen erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihren einzigartigen benutzerdefinierten AI-Sprecher zu gestalten, was Ihre kreative Kontrolle erhöht. Nutzen Sie den AI-Avatar-Creator, um deren Aussehen und Stimme anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre Markenbotschaft authentisch übermittelt wird.

Welche Arten von kreativen Assets und Vorlagen sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen und Stock-Avataren, um Ihre kreativen Projekte schnell zu starten. Dies umfasst eine Vielzahl von Szenen und anpassbaren Elementen, die eine effiziente mehrsprachige Inhaltserstellung für diverse Zielgruppen unterstützen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Videos in mehreren Sprachen?

Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator, der die mehrsprachige Inhaltserstellung vollständig unterstützt und es Ihnen ermöglicht, ein globales Publikum zu erreichen. Sie können professionelle Voiceovers mit fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie erzeugen, was eine nahtlose Lokalisierung Ihrer Videos erleichtert.

