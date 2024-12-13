Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für Social-Media-Marketer, das zeigt, wie ein 'Avatar-Simulationsgesprächs-Ersteller' für Aufsehen sorgen kann. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnell sein, mit einem fröhlichen, trendigen Audiotrack. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um einen 'sprechenden Avatar' zu erstellen, der eine einprägsame Produktankündigung liefert und die Text-zu-Video-Funktion für eine schnelle Umsetzung nutzt.

Video Generieren