Erstellen Sie ein 60-sekündiges professionelles Schulungsvideo für HR-Manager und L&D-Spezialisten, das zeigt, wie man neue Mitarbeiter effektiv mit ansprechenden Unternehmensschulungsvideos einarbeitet. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit diversen, professionell gekleideten AI-Avataren, die wichtige Informationen vermitteln, ergänzt durch eine klare und freundliche Erzählung. Heben Sie den nahtlosen Prozess hervor, ein Skript in eine dynamische Präsentation mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu verwandeln, um komplexe Verfahren leicht verständlich zu machen.

