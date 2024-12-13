Avatar-Szenario-Trainingsmacher: Erstellen Sie immersive AI-Simulationen

Gestalten Sie personalisierte Schulungen mit interaktiven Videos und AI-Avataren für reale Fähigkeiten, indem Sie HeyGens AI-Avatare für eine ansprechende Präsentation nutzen.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges professionelles Schulungsvideo für HR-Manager und L&D-Spezialisten, das zeigt, wie man neue Mitarbeiter effektiv mit ansprechenden Unternehmensschulungsvideos einarbeitet. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit diversen, professionell gekleideten AI-Avataren, die wichtige Informationen vermitteln, ergänzt durch eine klare und freundliche Erzählung. Heben Sie den nahtlosen Prozess hervor, ein Skript in eine dynamische Präsentation mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu verwandeln, um komplexe Verfahren leicht verständlich zu machen.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges inspirierendes Tutorial für Kleinunternehmer und Pädagogen, das zeigt, wie man interaktive, personalisierte Schulungsmodule erstellt. Das Video sollte eine einladende visuelle Ästhetik mit anpassbaren Hintergründen haben, unter Verwendung von benutzerdefinierten Avataren, die auf verschiedene Rollen zugeschnitten werden können, alles verstärkt durch eine warme und ermutigende Stimme. Betonen Sie die Einfachheit, einzigartige Lernerfahrungen mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion zu gestalten, die eine perfekte Synchronisation mit den Bildschirmaktionen ermöglicht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges dynamisches Erklärvideo für Online-Kursentwickler und Instruktionsdesigner, das zeigt, wie man E-Learning-Inhalte mit reichhaltigem, szenariobasiertem Training aufwertet. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und interaktiv sein, mit lebensechten Avataren, die in einer simulierten Problemlösungssituation agieren, präsentiert in einem kenntnisreichen und begeisterten Ton. Zeigen Sie, wie HeyGens Vorlagen & Szenen die Erstellung komplexer, ansprechender Lernumgebungen vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 75-sekündige lösungsorientierte Präsentation für Schulungsabteilungen und HR-Profis, die die Effizienz eines AI-Avatar-Generators bei der Erstellung überzeugender realer Schulungssimulationen für das Mitarbeiterlernen demonstriert. Das Video sollte einen praktischen und selbstbewussten visuellen Stil beibehalten, der diverse AI-Avatare zeigt, die in verschiedenen Arbeitsszenarien interagieren, unterstützt von einer artikulierten Stimme. Heben Sie hervor, wie HeyGens AI-Avatare Benutzer befähigen, konsistente, qualitativ hochwertige Schulungen schnell in ihrer Organisation bereitzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Szenario-Trainingsmacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und effektive szenariobasierte Schulungen mit AI-Avataren. Gestalten Sie realistische Simulationen zur Verbesserung von Lernen und Fähigkeiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsszenario
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Vorlage oder gestalten Sie Ihre eigene einzigartige Szene. Diese Grundlage, die unsere "Vorlagen & Szenen" nutzt, ermöglicht es Ihnen, die Bühne für ein wirkungsvolles "szenariobasiertes Training" zu setzen, das reale Situationen simuliert.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Durchsuchen Sie unsere vielfältige Bibliothek von "AI-Avataren" oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten, um Ihre Charaktere darzustellen. Diese virtuellen Präsentatoren, die als Ihre "AI-Avatare" dienen, werden Ihre Schulungsinhalte zum Leben erwecken und sie für die Lernenden nachvollziehbarer machen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Dialogskript hinzu
Geben Sie Ihr Schulungsskript ein, und unsere Plattform, die "Text-zu-Video aus Skript" nutzt, wird es in natürlich klingende "AI-generierte Dialoge" umwandeln. Dies ermöglicht eine präzise Kommunikation und konsistente Botschaften innerhalb Ihres interaktiven Videos.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Sobald Ihr Szenario abgeschlossen ist, exportieren Sie Ihre hochwertigen "Unternehmensschulungsvideos" in verschiedenen Seitenverhältnissen mit unserer Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte". Integrieren Sie diese ansprechenden Videos einfach in Ihre E-Learning-Plattform, um die Fähigkeitenentwicklung zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote im Training

Erhöhen Sie die Teilnahme der Lernenden und die Wissensbehaltung, indem Sie interaktive, personalisierte avatarbasierte Trainingsszenarien mit dynamischen AI-Avataren bereitstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, benutzerdefinierte AI-Avatare für meine Trainingsszenarien zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, einzigartige, benutzerdefinierte AI-Avatare zu entwerfen, die perfekt zu Ihren personalisierten Schulungsvideos passen und das Engagement und die Immersion erhöhen. Seine intuitiven Werkzeuge erlauben die Erstellung realistischer digitaler Präsentatoren für jedes Szenario.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung interaktiver, szenariobasierter Schulungen?

HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Plattform zur Erstellung ansprechender, szenariobasierter Schulungsvideos, komplett mit AI-generierten Dialogen und virtuellen Präsentatoren, um reale Trainingssituationen effektiv zu simulieren.

Kann HeyGen lebensechte Avatare für verschiedene Unternehmensschulungsvideos produzieren?

Ja, HeyGen ermöglicht die Produktion hochwertiger Unternehmensschulungsvideos mit ausdrucksstarken, lebensechten Avataren, die ansprechende und konsistente Bildungsinhalte zu verschiedenen Themen liefern.

Wie erleichtert HeyGen personalisierte E-Learning-Erfahrungen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Schulungsvideos zu entwickeln, indem Skripte in dynamische Inhalte mit AI-Avataren umgewandelt werden, was maßgeschneiderte E-Learning-Erfahrungen für jeden Lernenden sicherstellt.

