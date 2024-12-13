AI-Avatar-Generator: Szenario-Trainingsvideos schnell erstellen

Erstellen Sie fesselnde, szenariobasierte Lernvideos für Unternehmensschulungen und Kundenservice. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript für schnelle Inhaltserstellung.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für HR-Profis, das ein herausforderndes Kundengesprächsszenario für effektives, szenariobasiertes Lernen zeigt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer ruhigen, instruktiven Stimme, die den Zuschauer durch die Situation führt. Dieses Video nutzt effektiv die AI-Avatare von HeyGen, um das simulierte Erlebnis zum Leben zu erwecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für Social-Media-Manager, das die Einfachheit der Erstellung von ansprechendem Videoinhalt mit einem AI-Avatar-Generator hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und modern sein, mit schnellen Schnitten und energetischer Hintergrundmusik. Die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion von HeyGen macht diesen Prozess unglaublich effizient.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Teamleiter im Kundenservice, das zeigt, wie man häufige Anfragen mit benutzerdefinierten AI-Avataren bearbeitet. Der visuelle Stil sollte freundlich und zugänglich sein, mit einer klaren, konversationellen Stimme, die einen hilfreichen Ton beibehält. Die Sprachgenerierung von HeyGen sorgt für natürlich klingende Dialoge in allen Schulungsmodulen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein helles und illustratives 50-sekündiges Erklärvideo für Pädagogen und Online-Kurs-Ersteller, das die Einfachheit der Erstellung von ansprechendem eLearning-Inhalt mit sprechenden AI-Avataren demonstriert. Der Ton sollte eine warme und ermutigende Erzählung über aufmunternde Hintergrundmusik bieten. Die Nutzung der vorgefertigten Vorlagen und Szenen von HeyGen kann den Erstellungsprozess erheblich beschleunigen.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Avatar-Szenario-Trainingsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos mit AI-Avataren, ideal für szenariobasiertes Lernen und wirkungsvolle Videoinhaltserstellung.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Auswahl eines AI-Avatars, der am besten zu Ihrem Schulungsszenario passt, und erwecken Sie Ihre Charaktere mit realistischen visuellen Darstellungen zum Leben.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Szenario-Skript ein
Geben Sie Ihr Schulungsskript in den Text-zu-Video-Editor ein. Unsere Plattform verwendet dann AI-generierte Dialoge, um die Rede Ihres Avatars zu animieren.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Szenen hinzu
Verbessern Sie Ihre Videoinhaltserstellung mit relevanten Hintergründen, Requisiten oder vorgefertigten Vorlagen, um die Lernenden vollständig in das Szenario einzutauchen.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr szenariobasiertes Schulungsvideo. Exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verteilung an Ihre Lernenden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die spezialisierte Bildung

.

Verbessern Sie die spezialisierte Bildung, wie im Gesundheitswesen, indem Sie komplexe Themen in klare, ansprechende AI-generierte Szenarien vereinfachen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung kreativer Videoinhalte?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Avatar-Generator, der innovative Videoinhaltserstellung ermöglicht, indem Benutzer benutzerdefinierte AI-Avatare entwickeln und AI-generierte Dialoge integrieren können. Sein intuitiver Text-zu-Video-Editor vereinfacht den Prozess und macht anspruchsvolles visuelles Storytelling zugänglich.

Kann HeyGen zur Entwicklung von Unternehmensschulungsvideos und eLearning-Lösungen genutzt werden?

Absolut. HeyGen ist eine ideale Plattform zur Erstellung ansprechender Unternehmensschulungsvideos und szenariobasierter Lernmodule. Es nutzt sprechende AI-Avatare und robuste Lippen-Synchronisationsfähigkeiten, um effektive und dynamische eLearning-Erfahrungen mit mehreren Sprachoptionen zu liefern.

Was macht HeyGen zu einer benutzerfreundlichen Plattform für die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Plattform ausgestattet, die vorgefertigte Vorlagen und eine einfache Benutzeroberfläche bietet. Dies vereinfacht den gesamten Prozess der Videoinhaltserstellung, sodass Benutzer schnell professionelle Videos mit AI-Avataren produzieren können, ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu benötigen.

Was sind die Hauptanwendungen von HeyGens AI-Avataren im Geschäftsbereich?

HeyGens AI-Avatare sind vielseitige Werkzeuge für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse, einschließlich Marketing, Kundendienstschulung und interner Kommunikation. Sie bieten eine skalierbare Lösung zur Bereitstellung konsistenter Botschaften über verschiedene Abteilungen und globale Zielgruppen hinweg, was Engagement und Verständnis verbessert.

