Avatar-Verkaufspitch-Maker: Engagement & Leads steigern

Erstellen Sie personalisierte Präsentationen, die konvertieren. Nutzen Sie AI-Avatare, um dynamische Produktdemos zu liefern.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer, die mit dem Verkauf kämpfen, und zeigen Sie, wie ein 'Avatar-Verkaufspitch-Maker' die Lead-Generierung vereinfacht. Das Video sollte einen optimistischen, professionellen visuellen Stil mit einer klaren, selbstbewussten Stimme haben und die Einfachheit der Erstellung ansprechender Inhalte mit HeyGens 'AI-Avataren' und 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktionen betonen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video für Marketingteams, die ihre personalisierte Ansprache durch 'interaktive Präsentationen' skalieren möchten. Dieses Video sollte ein modernes, sauberes Design mit dynamischen Visuals aufweisen, unterstützt von einer freundlichen, überzeugenden Stimme, die zeigt, wie man 'Voiceover-Generierung' und 'Untertitel/Beschriftungen' in verschiedenen 'Vorlagen & Szenen' für maximale Wirkung nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Werbevideo für Vertriebsprofis, das die Fähigkeit zur 'Lokalisierung von Inhalten' für verschiedene globale Märkte hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte poliert und international ausgerichtet sein, mit nahtlosen Übergängen und einer vielseitigen, klaren Stimme, die zeigt, wie HeyGens 'AI-Avatare' und fortschrittliche 'Voiceover-Generierung' Benutzer befähigen, weltweit als effektiver 'AI-Vertriebskonsultant' zu agieren.
Beispiel-Prompt 3
Formulieren Sie eine prägnante 30-sekündige Produktdemonstration für Produktmanager oder Vertriebsteams, die sich auf die Bereitstellung wirkungsvoller 'Produktdemo'-Videos konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und präzise sein, mit fließenden Bildschirmaufnahmen und einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme, die zeigt, wie 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' und 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' zu einem professionellen 'Video-Präsentations-Maker'-Workflow direkt aus 'Text-zu-Video aus Skript' beitragen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Verkaufspitch-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde und personalisierte Verkaufspräsentationen mit AI-Avataren, um Leads zu gewinnen und Konversionen zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer überzeugenden Verkaufsbotschaft. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, die Ihre Präsentation visuell übermitteln und Ihre Worte zum Leben erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie Visuals hinzu und wenden Sie Branding an
Verbessern Sie Ihre Präsentation mit relevanten Medien aus unserer Stock-Bibliothek oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Firmenlogo, Farben und Schriftarten zu integrieren und ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
3
Step 3
Lokalisieren Sie Inhalte und generieren Sie Voiceovers
Erweitern Sie Ihre Reichweite, indem Sie Ihre Präsentation in mehrere Sprachen übersetzen. Nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um eine natürlich klingende Erzählung zu erstellen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei verschiedenen globalen Zielgruppen Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren und verfolgen Sie die Leistung
Sobald Ihr personalisierter Verkaufspitch fertig ist, exportieren Sie ihn einfach in Ihrem gewünschten Format. Gewinnen Sie Einblicke in das Engagement und die Effektivität der Zuschauer durch Benutzerengagement-Analysen, um zukünftige Präsentationen zu verfeinern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolge in Verkaufspitches hervor

.

Integrieren Sie kraftvolle Kundenerfolgsgeschichten in Ihre Verkaufspräsentationen mit AI-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Verkaufspräsentationen und Lead-Generierungsbemühungen verbessern?

HeyGen ist ein fortschrittlicher Avatar-Verkaufspitch-Maker, der Ihre Verkaufspräsentationen in dynamische Erlebnisse verwandelt, indem er AI-Avatare und personalisierte Inhalte nutzt. Dieser Ansatz steigert das Benutzerengagement erheblich und kann Ihre Lead-Generierungsstrategien verbessern, indem er Präsentationen ansprechender und interaktiver gestaltet.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Vertriebskonsultant für interaktive Präsentationen?

HeyGen fungiert als AI-Vertriebskonsultant, indem es hochinteraktive Präsentationen ermöglicht, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln und das Engagement fördern. Unsere Plattform nutzt AI-gestützte Präsentationen, um wirkungsvolle Produktdemos zu liefern, komplett mit Benutzerengagement-Analysen für kontinuierliche Verbesserung und maßgeschneiderte Ansprache.

Wie unterstützt HeyGen den globalen Vertrieb und die Lokalisierung von Inhalten?

HeyGen befähigt Unternehmen, Inhalte mühelos für globale Zielgruppen zu lokalisieren und so eine größere Reichweite für Verkaufspräsentationen zu erzielen. Mit robuster Voiceover-Generierung und Unterstützung für über 70 Sprachen können Sie ansprechende, lokalisierte Videopräsentationen und Werbeclips erstellen, die bei verschiedenen Märkten Anklang finden.

Kann ich die AI-Avatare und das Branding innerhalb von HeyGen für mein Unternehmen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um AI-Avatare anzupassen und sie an Ihre Markenidentität anzupassen. Sie können professionelle Vorlagen in unserem Video-Präsentations-Maker nutzen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Inhalte perfekt mit der Ästhetik und den Botschaften Ihres Unternehmens übereinstimmen und Ihre Verkaufspräsentationen verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo