Kleine Unternehmer, die Schwierigkeiten haben, erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges Erklärvideo, das Ihr Produkt mit dynamischen KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen präsentiert. Es bietet einen modernen, lebhaften visuellen Stil und eine freundliche KI-Sprachausgabe, um Ihr Publikum zu begeistern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Marketingfachleute, heben Sie Ihre Content-Strategie mit einem überzeugenden 30-sekündigen Video für soziale Medien auf ein neues Niveau. Nutzen Sie unsere intuitive Text-zu-Video-Funktion, um schnell dynamische Erzählungen mit energetischer Hintergrundmusik und einem schnellen visuellen Stil zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produktmanager, vereinfachen Sie Ihren nächsten Feature-Launch mit einem 60-sekündigen SaaS-Erklärvideo-Projekt. Nutzen Sie einfach zu bedienende Vorlagen und Szenen, um komplexe Ideen klar zu vermitteln, mit einem demonstrativen visuellen Stil und einer ruhigen, autoritativen KI-Sprachausgabe, ergänzt durch automatische Untertitel.
Beispiel-Prompt 3
Unternehmensausbilder, optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess, indem Sie konsistente 30-sekündige Schulungsmodule mit einem Avatar-SaaS-Erklärvideo-Ersteller produzieren. Sorgen Sie für einen professionellen, unternehmensgerechten visuellen Stil und eine professionelle Sprachausgabe, indem Sie mühelos gebrandete Elemente aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Avatar SaaS Erklärvideo-Ersteller funktioniert

Lernen Sie, mühelos professionelle SaaS-Erklärvideos mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen und Ihre Botschaft in fesselnde visuelle Geschichten zu verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr gewünschtes Skript eingeben. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in natürlich klingende Sprache für Ihr Erklärvideo umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von KI-Avataren und professionell gestalteten Vorlagen. Finden Sie den perfekten Charakter und das passende Setting, um Ihre SaaS-Erklärung zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen. Wenden Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten an, um visuelle Konsistenz in Ihrem Video zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Erklärvideo
Sobald Sie zufrieden sind, rendern und bereiten Sie Ihr hochwertiges Video mühelos für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis vor, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Social-Media-Videos

Produzieren Sie fesselnde Inhalte für soziale Medien, um Ihr SaaS zu bewerben und die Markenbekanntheit und Reichweite zu erhöhen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung fesselnder KI-Videos mit Avataren?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende Videos mit realistischen KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität zu erstellen. Als KI-Videoersteller erweckt HeyGen Ihre Skripte zum Leben und bereichert Ihre Inhalte mit dynamischen visuellen Darstellungen und ausdrucksstarken digitalen Präsentatoren.

Welche Branding-Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von KI-generierten Inhalten?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in Ihre KI-generierten Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte auf allen Plattformen eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehalten, indem anpassbare Vorlagen verwendet werden.

Kann ich KI-Sprachausgaben und Skripte direkt innerhalb der HeyGen-Plattform erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt die fortschrittliche Erstellung von KI-Sprachausgaben und erleichtert die Erstellung von Skripten zu Videos, was es zu einem intuitiven KI-Videoersteller macht. Sie können Ihr Skript einfach eingeben, und HeyGen generiert automatisch eine natürlich klingende Sprachausgabe, die Ihre KI-Avatare begleitet.

Bietet HeyGen anpassbare Vorlagen, um schnell mit der Videoerstellung zu beginnen?

Absolut. HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, die Ihren Videoerstellungsprozess vereinfachen. Diese einfach zu verwendenden Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell Videos in professioneller Qualität zu produzieren, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung, indem Sie unsere KI-Videoersteller-Fähigkeiten nutzen.

