Stellen Sie sich vor, Sie erstellen eine 30-sekündige Marketinganzeige für Kleinunternehmer, die zeigt, wie sie mühelos professionell gestaltete Inhalte erstellen können. Das Video sollte einen dynamischen, lebhaften visuellen Stil mit einer freundlichen, überzeugenden KI-Stimme haben, die die Kraft von KI-Avataren demonstriert, überzeugende Botschaften zu übermitteln, indem sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um ihre Ideen in wirkungsvolle visuelle Inhalte für Vertrieb und Marketing zu verwandeln.

Video Generieren