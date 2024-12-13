AI-Avatar-Einführungsmacher: Erstellen Sie fesselnde Videos

Erzeugen Sie sofort überzeugende Einführungen. Verwandeln Sie Ihr Skript in Studioqualität-Videos mit lebensechten AI-Avataren mit unserem Text-zu-Video aus Skript.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges professionelles Einführungsvideo, ideal für Kleinunternehmer und Unternehmer, das zeigt, wie ein AI-Avatar-Einführungsmacher ihre Marke aufwerten kann. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Grafiken und einem professionellen Hintergrund, begleitet von einer klaren, selbstbewussten Stimme. Nutzen Sie die AI-Avatare-Funktion von HeyGen, um wichtige Geschäftsdienstleistungen und Missionserklärungen zu präsentieren und einen starken ersten Eindruck zu hinterlassen.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein lebendiges 45-sekündiges Video vor, das für YouTuber, Social-Media-Influencer und Online-Lehrer konzipiert ist, in dem sprechende AI-Avatare kreativ Kanalinhalte oder Kursmodule vorstellen. Die visuelle Ästhetik muss dynamisch und farbenfroh sein, mit energetischer Hintergrundmusik und einer begeisterten Stimme, die die Aufmerksamkeit fesselt. Nutzen Sie die Voiceover-Generierung von HeyGen, um diese fesselnden Charaktere zum Leben zu erwecken und ein mitreißendes Zuschauererlebnis zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen, E-Learning-Entwickler und HR-Profis, das die Nützlichkeit eines AI-Avatar-Generators zur Erstellung ansprechender Schulungsmodule demonstriert. Dieses Video sollte einen informativen und klaren visuellen Stil annehmen, mit subtilen Animationen und einem professionellen, autoritativen, aber zugänglichen Audioton. Heben Sie die nahtlose Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen hervor, um Zugänglichkeit und Verständnis für ein vielfältiges Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 20-sekündiges Personal-Branding-Video für Arbeitssuchende, Personal-Branding-Aufbauer und Freiberufler, das zeigt, wie ein personalisierter AI-Avatar ihre Einführungen unvergesslich machen kann. Der visuelle Stil sollte zugänglich und einzigartig sein, die individuelle Persönlichkeit widerspiegeln, mit einer warmen, ansprechenden und authentischen Audio-Darbietung. Zeigen Sie die Vielseitigkeit der Vorlagen & Szenen von HeyGen, um Benutzern zu helfen, ihre digitale Persona einfach anzupassen und herauszustechen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Avatar-Rollen-Einführungsmacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde und personalisierte Videoeinführungen mit lebensechten AI-Avataren und dynamischen Anpassungsoptionen, perfekt für jede Rolle.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter AI-Avatare oder erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten AI-Avatar, um Ihre Marke oder Rolle zu repräsentieren. Geben Sie dann Ihr Einführungsskript in den Text-zu-Video-Editor ein.
2
Step 2
Wählen Sie Stimme und visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von natürlich klingenden Stimmen für die Erzählung Ihres Avatars. Verbessern Sie Ihr Video weiter mit Vorlagen & Szenen, die zum Thema Ihrer Einführung passen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Untertitel hinzu
Generieren Sie automatisch Untertitel in über 140+ Sprachen, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Integrieren Sie Ihre Branding-Elemente wie Logos und Farben für einen professionellen Touch.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Einführungsvideo
Erstellen Sie Ihr Einführungsvideo mit perfekt lippen-synchronisierten, lebensechten Avataren. Exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungen und Onboarding

.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden, indem Sie interaktive Schulungsmodule und Einführungen mit AI-Avataren erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich meinen eigenen benutzerdefinierten AI-Avatar mit HeyGen erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen benutzerdefinierten AI-Avatar zu erstellen, der von Aussehen bis Stimme personalisiert werden kann. Mit fortschrittlichen Anpassungsoptionen können Sie eine einzigartige digitale Persona gestalten, die Ihre Marke oder Botschaft perfekt repräsentiert.

Was macht die sprechenden AI-Avatare von HeyGen so lebensecht?

HeyGen nutzt fortschrittliche Gesichtsanimation und Voice-Sync-Technologie, um unglaublich lebensechte Avatare zu produzieren. Diese sprechenden AI-Avatare zeigen natürliche Ausdrücke und perfekte Lippen-Synchronisation, was ein hochgradig fesselndes Seherlebnis bietet.

Kann HeyGen Studioqualität-Videos für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse produzieren?

Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Avatar-Generator, der Unternehmen dabei hilft, effizient Videos in Studioqualität zu produzieren. Es optimiert die Inhaltserstellung für Schulungen, Verkaufsförderung und Marketing und stellt sicher, dass Ihre Botschaften professionell ankommen.

Bietet HeyGen einen Text-zu-Video-Editor für skriptbasierte Inhalte?

Absolut. HeyGen verfügt über einen intuitiven Text-zu-Video-Editor, in den Sie einfach Ihr Skript eingeben können, und unsere AI animiert Ihren gewählten Avatar. Dieses leistungsstarke Tool unterstützt über 140+ Sprachen und verwandelt Text mühelos in dynamische Videos.

