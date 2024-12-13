Erstellen Sie ein 30-sekündiges, lebendiges Erklärvideo, das sich an aufstrebende Kreative und Kleinunternehmer richtet und die Einfachheit des Aufbaus einer starken persönlichen Marke zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit modernen Motion Graphics, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine klare AI-Sprachübertragung. Heben Sie HeyGens leistungsstarke AI-Avatare-Funktion hervor, die es Nutzern ermöglicht, sofort benutzerdefinierte AI-Avatare zu erstellen, die ihre Marke perfekt repräsentieren, ohne komplexe Ausrüstung zu benötigen.

Video Generieren