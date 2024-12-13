Avatar-Rollen-Einführungsgenerator: Erstellen Sie benutzerdefinierte AI-Avatare

Erstellen Sie mühelos einzigartige Avatar-Rolleneinführungen mit HeyGens AI-Avataren, um Ihre digitale Präsenz zu verbessern.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges, lebendiges Erklärvideo, das sich an aufstrebende Kreative und Kleinunternehmer richtet und die Einfachheit des Aufbaus einer starken persönlichen Marke zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit modernen Motion Graphics, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine klare AI-Sprachübertragung. Heben Sie HeyGens leistungsstarke AI-Avatare-Funktion hervor, die es Nutzern ermöglicht, sofort benutzerdefinierte AI-Avatare zu erstellen, die ihre Marke perfekt repräsentieren, ohne komplexe Ausrüstung zu benötigen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges professionelles Video, das sich an Marketer und Content-Strategen richtet und zeigt, wie man schriftliche Inhalte effizient in überzeugende Video-Assets umwandelt. Verwenden Sie eine saubere, korporative visuelle Ästhetik mit subtilen Animationen und einer informativen AI-Stimme, gepaart mit zurückhaltender Ambient-Musik. Betonen Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten mühelos Artikel oder Berichte in fesselnde Präsentationen mit sprechenden AI-Avataren verwandelt und so den Content-Erstellungsprozess optimiert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Pädagogen und E-Learning-Entwickler, das die Einfachheit der Erstellung von ansprechendem Kursmaterial demonstriert. Das Video sollte einen freundlichen, illustrativen visuellen Stil mit hilfreichen On-Screen-Grafiken, einer ruhigen AI-Stimme und einer sanften, unaufdringlichen Hintergrundmusik annehmen. Präsentieren Sie HeyGens robuste Vorlagen & Szenen, die zeigen, wie vorgefertigte Layouts es Nutzern ermöglichen, schnell Videos in Studioqualität für verschiedene Trainings- und Bildungszwecke zu erstellen und die Inhaltsbereitstellung zu beschleunigen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen 30-sekündigen dynamischen Social-Media-Spot für Social-Media-Influencer und Online-Community-Manager, der sie ermutigt, ein unverwechselbares digitales Alter Ego zu schaffen. Die visuelle Präsentation sollte verspielt und lebendig sein, mit schnellen Schnitten und ausdrucksstarker Gesichtsanimation, untermalt von trendiger Musik und einer markanten, fesselnden AI-Stimme. Zeigen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, die es Nutzern ermöglicht, ihrem persönlichen Avatar eine einzigartige und einprägsame Stimme zu verleihen, die bei ihrem Publikum Anklang findet und die Online-Präsenz stärkt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Avatar-Rollen-Einführungsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte AI-Avatar-Einführungen, um Rollen klar zu definieren und Ihr Publikum zu fesseln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von HeyGens AI-Avataren oder entwerfen Sie benutzerdefinierte AI-Avatare, um Ihre gewünschte Rolle perfekt zu verkörpern und eine einzigartige visuelle Identität zu gewährleisten.
2
Step 2
Schreiben Sie Ihr Einführungsskript
Geben Sie den genauen Text für Ihre Rolleneinführung ein. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skript-Technologie, um Ihre Inhalte für die Animation vorzubereiten.
3
Step 3
Erzeugen Sie Voiceover und Visuals
Produzieren Sie automatisch ein natürlich klingendes Voiceover durch HeyGens Voiceover-Generierung, das nahtlos mit lebensechter Gesichtsanimation für eine dynamische Präsentation synchronisiert wird.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren Sie Ihre Einführung
Überprüfen Sie Ihre generierte Avatar-Einführung, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und nutzen Sie Größenanpassung & Exporte, um Ihre Videos in Studioqualität für jede Plattform herunterzuladen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Avatar-Einführungen

.

Erstellen Sie kurze, dynamische Social-Media-Clips mit benutzerdefinierten AI-Avataren, um neue Inhalte oder Profile sofort vorzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Avataren?

HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der die Erstellung hochwertiger AI-Avatare vereinfacht. Sie können schnell aus einer vielfältigen Vorlagenbibliothek wählen oder mühelos einen benutzerdefinierten AI-Avatar erstellen, der Text in Videoinhalte verwandelt.

Kann ich meine benutzerdefinierten AI-Avatare mit HeyGen wirklich personalisieren?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen benutzerdefinierten AI-Avatare mit umfangreichen Anpassungsoptionen zu erstellen. Sie können Avatare entwerfen, bearbeiten und animieren, indem Sie einzigartige Gesichtszüge, Outfits, Töne und Stimmen auswählen, um ein lebensechtes digitales Alter Ego zu schaffen.

Welche Art von Inhalten kann ich mit HeyGens sprechenden AI-Avataren erstellen?

HeyGens sprechende AI-Avatare ermöglichen es Ihnen, Videos in Studioqualität für verschiedene Zwecke zu produzieren, einschließlich ansprechender Marketingmaterialien, effektiver Schulungs- und Verkaufsinhalte. Verwandeln Sie Ihre Textskripte mühelos in fesselnde Videoinhalte mit lebensechten AI-Stimmen.

Sind HeyGens AI-Avatare sehr realistisch und ausdrucksstark?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, hochrealistische und lebensechte Avatare zu generieren, die mit fortschrittlicher Gesichtsanimation und Voice-Sync-Technologie ausgestattet sind. Diese benutzerdefinierten AI-Avatare können Emotionen und Gesten effektiv zeigen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte ansprechend und professionell sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo