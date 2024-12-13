Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Einzelhandelsmitarbeiter, das ihnen die wesentlichen Produkteigenschaften und Verkaufstechniken vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit realistischen AI-Avataren, die den Umgang mit Produkten demonstrieren, ergänzt durch eine freundliche, klare Stimme. Dieses Video soll personalisiertes Training bieten und kann einfach mit HeyGens leistungsstarker Voiceover-Generierung erstellt werden, um eine konsistente und klare Kommunikation zu gewährleisten.

Video Generieren