Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Einzelhandelsmitarbeiter, das ihnen die wesentlichen Produkteigenschaften und Verkaufstechniken vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit realistischen AI-Avataren, die den Umgang mit Produkten demonstrieren, ergänzt durch eine freundliche, klare Stimme. Dieses Video soll personalisiertes Training bieten und kann einfach mit HeyGens leistungsstarker Voiceover-Generierung erstellt werden, um eine konsistente und klare Kommunikation zu gewährleisten.

Beispiel-Prompt 1
Ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Manager und Ausbildungsleiter richtet, sollte die Vielseitigkeit von HeyGens AI Avatar Generator für verschiedene Schulungsbedürfnisse im Einzelhandel präsentieren. Dieses moderne und dynamische Video muss verschiedene anpassbare Avatare in unterschiedlichen Einzelhandelsumgebungen hervorheben und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um die schnelle Inhaltserstellung für ansprechende Schulungsvideos zu demonstrieren und die Anpassungsfähigkeit der Plattform zu beweisen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsmodul für Filialleiter und Markenpädagogen, das sich auf die Aufrechterhaltung einer konsistenten Markenbotschaft in allen Filialen konzentriert. Dieses Video benötigt einen autoritativen und einheitlichen visuellen Stil, der HeyGens Vorlagen & Szenen nutzt, um sicherzustellen, dass jedes Modul die Identität der Marke widerspiegelt, mit Studioqualität AI-Mensch-Videos, die wichtige Markenrichtlinien mit unerschütterlicher Genauigkeit vermitteln. Der Avatar-Einzelhandelstraining-Generator vereinfacht diese komplexe Aufgabe und bietet skalierbare Lösungen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video mit schnellen Tipps zum Kundenservice, speziell für bestehende Einzelhandelsmitarbeiter, die ihre Interaktionsfähigkeiten verfeinern möchten. Die visuelle Präsentation sollte flott und direkt sein, mit einem AI-Avatar, der umsetzbare Ratschläge gibt, wobei die wichtigsten Punkte visuell durch HeyGens Untertitel/Untertitel verstärkt werden. Dieses schnelle Segment wird AI-Stimmen für eine klare und ansprechende Lieferung nutzen und ist ein effizientes Werkzeug für die kontinuierliche Mitarbeiterschulung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI Avatar-Einzelhandelstraining-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Einzelhandelsschulungsvideos mit AI-Avataren und einem leistungsstarken Text-zu-Video-Editor, um das Lernen der Mitarbeiter zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen oder erstellen Sie einen realistischen AI-Avatar, der Ihre Einzelhandelsmarke am besten repräsentiert und das Gesicht Ihrer Schulungsinhalte sein wird, um ein personalisiertes Schulungserlebnis zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Schulungsskript hinzu
Geben Sie Ihr Einzelhandelschulungsskript direkt in den Text-zu-Video-Editor ein. Ihr gewählter AI-Avatar wird dann automatisch mit AI-Stimmen zu Ihrem Dialog Lippen-Synchronisation durchführen.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Videoszenen an
Wenden Sie Vorlagen an, fügen Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens hinzu und integrieren Sie Medien aus unserer Bibliothek, um jede Szene Ihrer AI-Mensch-Videos in Studioqualität zu personalisieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr endgültiges Training
Exportieren Sie Ihr hochwertiges AI-Mensch-Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur nahtlosen Integration in Ihre virtuellen Schulungssitzungen für die Mitarbeiterschulung.

Veranschaulichen Sie den Produktwert mit Erfolgsgeschichten

Schulen Sie Einzelhandelsmitarbeiter zu Produktvorteilen und Verkaufstechniken, indem Sie mühelos überzeugende AI-Videos erstellen, die echte Kundenerfolgsgeschichten hervorheben.

Wie kann HeyGen meine Schulungsvideos mit anpassbaren AI-Avataren verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Schulungsvideos mit vollständig anpassbaren AI-Avataren zu erstellen. Diese personalisierten Avatare können Ihre Inhalte vermitteln und machen Ihr Mitarbeiterschulung dynamischer und einprägsamer.

Was macht HeyGens Digitale Menschen geeignet für AI-Mensch-Videos in Studioqualität?

HeyGens fortschrittliche Technologie erzeugt fotorealistische Digitale Menschen, die in der Lage sind, eine breite Palette von Emotionen und Gesten auszudrücken. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-Mensch-Videos ein professionelles Erscheinungsbild in Studioqualität für jede Anwendung beibehalten.

Kann HeyGen mehrsprachige Unterstützung für personalisierte Mitarbeiterschulungen bieten?

Ja, HeyGen bietet robuste mehrsprachige Unterstützung, die es Ihnen ermöglicht, personalisierte Schulungsinhalte an eine globale Belegschaft zu liefern. Sie können problemlos virtuelle Schulungssitzungen in verschiedenen Sprachen erstellen, um das Verständnis und die Beteiligung aller Mitarbeiter zu verbessern.

Unterstützt HeyGens Text-zu-Video-Editor realistische Lippen-Synchronisation und AI-Stimmen?

Absolut, HeyGens intuitiver Text-zu-Video-Editor verfügt über eine ausgeklügelte Lippen-Synchronisationstechnologie, die Ihr Skript perfekt mit hochwertigen AI-Stimmen abgleicht. Dies schafft unglaublich natürliche und glaubwürdige Dialoge für Ihre AI-Avatare.

