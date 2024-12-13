Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für Startup-Gründer, das zeigt, wie man fesselnde Investoren-Updates liefert. Der visuelle Stil sollte professionell und ansprechend sein, ergänzt durch einen authentischen, konversationellen Audiostil. Heben Sie die AI-Avatare und die Voiceover-Generierung von HeyGen hervor, um zu demonstrieren, wie Gründer wichtige Kennzahlen und Zukunftsprognosen mit einer persönlichen und überzeugenden Note präsentieren können.

Video Generieren