Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für Startup-Gründer, das zeigt, wie man fesselnde Investoren-Updates liefert. Der visuelle Stil sollte professionell und ansprechend sein, ergänzt durch einen authentischen, konversationellen Audiostil. Heben Sie die AI-Avatare und die Voiceover-Generierung von HeyGen hervor, um zu demonstrieren, wie Gründer wichtige Kennzahlen und Zukunftsprognosen mit einer persönlichen und überzeugenden Note präsentieren können.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video für Marketingfachleute, das die Kraft personalisierter Videoberichte veranschaulicht. Die Ästhetik sollte modern und sauber sein, mit visuell inspirierenden relevanten Bildern. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um statische Daten in fesselnde Erzählungen zu verwandeln, und zeigen Sie vielleicht sogar, wie man Stockbilder für eine einzigartige visuelle Komposition anpasst, die als Avatar-Restrukturierungs-Update-Maker für die Erzählung Ihrer Marke fungiert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebhaftes 30-Sekunden-Video für interne Kommunikationsteams, das eine bedeutende Unternehmensleistung oder ein internes Restrukturierungs-Update ankündigt. Verwenden Sie einen dynamischen und klaren visuellen Stil, um sicherzustellen, dass die Botschaft mit automatischen Untertiteln zugänglich ist. Präsentieren Sie HeyGens Untertitel-/Untertitel-Funktion und seine vielfältigen Vorlagen & Szenen, um schnell eine professionelle 'Avatar-Restrukturierungs-Update-Maker'-Stil-Ankündigung zu erstellen, die internen Nachrichten einen frischen Look verleiht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-Sekunden-Video für Geschäftskommunikatoren, das die Vielseitigkeit der Erstellung dynamischer Videoberichte für verschiedene Bedürfnisse erkundet. Die visuelle Präsentation sollte poliert und professionell sein, mit einem Fokus auf intuitive Benutzeroberfläche und Anpassungsoptionen. Betonen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis für Multi-Plattform-Bereitschaft und die einfache Nutzung bestehender Vorlagen & Szenen, um ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset zu erstellen, das das Publikum fesselt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Restrukturierungs-Update-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende AI-Videoberichte mit personalisierten AI-Avataren, um Investoren zu fesseln und Unternehmensleistungen klar zu kommunizieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Update
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an Vorlagen wählen, um Ihr Investoren-Update-Video effizient zu strukturieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihr vorbereitetes Skript in die Plattform ein und nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeit, um eine fesselnde Erzählung zu generieren.
3
Step 3
Branding anwenden
Personalisieren Sie Ihr Video mit robusten Branding-Kontrollen, um nahtlos das Logo und die Farbpalette Ihres Unternehmens zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren Bericht
Finalisieren Sie Ihren dynamischen Videobericht, bereit zum Teilen, komplett mit automatischen Untertiteln für verbesserte Zugänglichkeit.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmensleistungen visuell hervorheben

Präsentieren Sie Unternehmensleistungen und Zukunftsprognosen visuell durch professionelle Video-Updates, um Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Stakeholdern aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Investoren-Updates verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten, um Ihre Investoren-Updates in überzeugende AI-Videoberichte zu verwandeln. Dies ermöglicht es Startup-Gründern, personalisierte Videoberichte zu liefern, die wichtige Kennzahlen und Unternehmensleistungen effektiv präsentieren.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Avatare?

Mit HeyGen haben Sie umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre AI-Avatare, einschließlich verschiedener Frisuren, Outfits und anderer Creator-Items, um eine persönliche und ansprechende Note zu schaffen. Dies stellt sicher, dass Ihre personalisierten Videoberichte eine moderne und saubere visuelle Ästhetik beibehalten.

Unterstützt HeyGen das Branding für Videoberichte?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren, um sicherzustellen, dass alle Ihre AI-Videoberichte kohärent und zweckgerichtet sind. Sie können auch Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell fesselnde Videoberichte zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung dynamischer Videoberichte?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung dynamischer Videoberichte, indem es eine End-to-End-Videoerzeugung bietet, einschließlich Voiceover-Generierung und automatischer Untertitel. Diese intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, effizient vollständig konstruierte, veröffentlichungsbereite Assets aus Ihrem Skript zu produzieren.

