Erfahren Sie, wie Immobilienprofis die fortschrittlichen Fähigkeiten von HeyGen nutzen können, um professionelle Video-Rundgänge zu erstellen. Dieses 90-sekündige Video, das sich an Immobilienmakler, Entwickler und Marketingfachleute richtet, die nach modernsten Werkzeugen suchen, wird einen modernen, klaren visuellen Stil aufweisen, der die Flüssigkeit der HeyGen AI-Avatare bei der Präsentation von Immobiliendetails zeigt, unterstützt von einer selbstbewussten, informativen Stimme, die durch die Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erzeugt wird.

