Erfahren Sie, wie Immobilienprofis die fortschrittlichen Fähigkeiten von HeyGen nutzen können, um professionelle Video-Rundgänge zu erstellen. Dieses 90-sekündige Video, das sich an Immobilienmakler, Entwickler und Marketingfachleute richtet, die nach modernsten Werkzeugen suchen, wird einen modernen, klaren visuellen Stil aufweisen, der die Flüssigkeit der HeyGen AI-Avatare bei der Präsentation von Immobiliendetails zeigt, unterstützt von einer selbstbewussten, informativen Stimme, die durch die Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erzeugt wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Sehen Sie sich eine Demonstration an, wie vielbeschäftigte Immobilienmakler und Hausverwalter Immobilienanzeigen schnell in fesselnde virtuelle Touren verwandeln können. Dieses 60-sekündige Video, das sich an kleine Agenturen richtet, die Effizienz suchen, wird dynamische, prägnante Schnitte zwischen den Immobilienmerkmalen zeigen, verstärkt durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und klare Untertitel, alles untermalt von einer mitreißenden, ansprechenden Erzählung.
Beispiel-Prompt 2
Entdecken Sie, wie Immobilienvermarkter und Makler, die sich auf die Steigerung des Engagements in sozialen Medien konzentrieren, ansprechende Videos produzieren können, die herausstechen. Dieses 45-sekündige Video, das für die Verbreitung in sozialen Medien konzipiert ist, wird helle, einladende Immobilienbilder zeigen, die nahtlos in simulierte Social-Media-Oberflächen integriert sind, unter Verwendung von HeyGens Vorlagen & Szenen sowie Größenanpassung & Export für optimale Plattformanpassung, begleitet von einem enthusiastischen, überzeugenden Audiostil.
Beispiel-Prompt 3
Entdecken Sie die Effizienz der Skalierung der Erstellung von Immobilienvideos für große Immobilienfirmen und Entwickler, die umfangreiche Portfolios verwalten. Dieser 2-minütige technische Rundgang wird einen eleganten, workflow-orientierten visuellen Stil zeigen, der illustriert, wie man Immobilienfotos hochlädt und Assets über HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwaltet, was in der Erstellung zahlreicher hochwertiger, AI-generierter Immobilienvideos mit professioneller Sprachgenerierung gipfelt, alles mit einem gemessenen, professionellen Audioton geliefert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Avatar Immobilien-Rundgangs-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos atemberaubende, AI-gestützte Immobilien-Rundgangsvideos mit einem realistischen AI-Avatar, um Immobilien zu präsentieren und potenzielle Käufer zu begeistern.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Immobilienbilder hoch
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer hochwertigen Immobilienfotos oder -videos. Unsere Medienbibliothek unterstützt die nahtlose Integration Ihrer Bilder, um den Hintergrund Ihrer virtuellen Tour zu bilden, ideal für Ihre Immobilienangebote.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr virtueller Gastgeber fungieren. Geben Sie dann das Skript an, das Ihr AI-Sprecher für einen immersiven Immobilien-Rundgang vortragen wird.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Akzente hinzu
Verbessern Sie Ihren Rundgang mit automatisch generierten AI-Untertiteln und professionellen Sprachaufnahmen. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen für ein poliertes Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Erstellen Sie Ihr fesselndes Video
Sobald Sie zufrieden sind, erstellen Sie Ihren professionellen Video-Rundgang. Exportieren Sie ihn in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Social-Media-Plattformen, um ansprechende Videos zu produzieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie potenzielle Käufer mit AI-gestützten Touren

Gestalten Sie überzeugende virtuelle Immobilientouren, die Interessenten visuell motivieren, sich ihr zukünftiges Zuhause vorzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung professioneller Video-Rundgänge mit AI-Avataren?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie aus Skripten, um überzeugende, professionelle Video-Rundgänge zu erstellen. Benutzer können einfach einen AI-Sprecher generieren, der die Zuschauer durch Immobilienangebote führt und eine ansprechende und skalierbare Lösung bietet.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Immobilienvideos aus vorhandenen Assets?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung ansprechender Videos, indem vorhandene Assets wie hochgeladene Immobilienfotos in dynamische Präsentationen verwandelt werden. Unsere Plattform bietet intuitive Vorlagen und Szenen, die es Benutzern ermöglichen, schnell AI-generierte Immobilienvideos ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu produzieren.

Kann HeyGen die Produktion maßgeschneiderter Immobilienmarketingvideos optimieren?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Produktion maßgeschneiderter Immobilienmarketingvideos effizient zu optimieren. Mit unserem AI Video Generator können Benutzer Vorlagen und Branding-Kontrollen nutzen, um professionelle Video-Rundgänge zu erstellen, die wirklich herausstechen.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von AI-generierten Immobilienangeboten?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie einen AI-Untertitel-Generator und diverse Sprachoptionen, einschließlich eines AI-Sprachschauspielers, um AI-generierte Immobilienvideos zu verbessern. Dies stellt sicher, dass Ihre Immobilienangebote einem breiteren Publikum zugänglich sind und für verschiedene Vertriebskanäle optimiert werden.

