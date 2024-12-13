Avatar-Werbevideo-Macher für atemberaubende AI-Videos

Steigern Sie das Engagement mit Werbevideos, die mit realistischen AI-Avataren für wirkungsvolle Kampagnen erstellt wurden.

Stellen Sie sich ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo vor, das speziell für Kleinunternehmer im Bereich Marketing & E-Commerce entwickelt wurde und ein brandneues Produkt hervorhebt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten, die Produktmerkmale zeigen, alles untermalt von fröhlicher Hintergrundmusik und einer klaren, begeisterten Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren, und machen Sie vollen Gebrauch von der Text-zu-Video-Funktion für eine reibungslose Inhaltserstellung.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo, ideal für Online-Lehrer oder Unternehmensschulungen, das einen komplexen Service oder eine Software detailliert beschreibt. Die Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit ruhiger Erzählung und hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, um Lernpunkte zu verstärken. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um das Skript zu liefern, und stellen Sie sicher, dass Untertitel/Untertitel automatisch integriert werden, um maximale Zugänglichkeit zu gewährleisten und ein wirkungsvolles AI-Avatar-Video zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein fesselndes 15-sekündiges Social-Media-Inhaltsstück, perfekt, um ein jüngeres Publikum für eine Lifestyle-Marke zu begeistern. Dieses Video erfordert einen dynamischen und trendigen visuellen Stil, der schnelle Schnitte und moderne, eingängige Hintergrundmusik integriert. Verwenden Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen für eine schnelle Videoerstellung, mit einem sprechenden Avatar, der direkt mit dem Publikum kommuniziert, präzise angepasst mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten für verschiedene Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Formulieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo, das für Investoren und Branchenprofis gedacht ist und einen bedeutenden Meilenstein des Unternehmens enthüllt. Die visuelle Präsentation muss Autorität vermitteln und eine professionelle Studioqualität mit einem Avatar-basierten Videoästhetik bieten, unterstützt von selbstbewusster, klarer Erzählung und subtiler, inspirierender Hintergrundmusik. Integrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevantes B-Roll-Material und nutzen Sie den AI Video Generator, um eine anspruchsvolle Präsentation mit einem realistischen AI-Avatar als zentralem Sprecher zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Werbevideo-Macher funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Marketingstrategie, indem Sie wirkungsvolle Werbevideos mit realistischen AI-Avataren und dynamischen Inhalten erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Ihre Marke stärken.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller AI-Avatare, um Ihre Marke zu repräsentieren. Diese sprechenden Avatare erwecken Ihre Botschaft zum Leben und sorgen für eine fesselnde Präsenz in Ihrem Werbevideo.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Schreiben oder fügen Sie Ihr Werbevideo-Skript ein. Nutzen Sie unseren AI-Skriptwriter, um Ihre Botschaft zu verfeinern und eine klare Kommunikation zu gewährleisten, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verbessern Sie Ihr Video mit Hintergrundmusik, dynamischen Szenen und Branding-Elementen. Nutzen Sie Anpassungsoptionen, um das Video perfekt an die visuelle Identität Ihrer Kampagne anzupassen.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Mit einem Klick rendert Ihr AI Video Generator Ihr hochwertiges Werbevideo. Laden Sie es einfach herunter, teilen Sie es auf Social-Media-Plattformen und erweitern Sie Ihre Reichweite.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolge hervorheben

.

Entwickeln Sie überzeugende Videos über Kundenerfolge mit AI-Avataren, um Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Videoproduktion verbessern?

HeyGens AI Video Generator ermöglicht es Nutzern, fesselnde AI-Avatar-Videos für verschiedene kreative Bedürfnisse zu produzieren, von Werbevideos bis hin zu Social-Media-Inhalten. Es bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre einzigartige kreative Vision mit professioneller Qualität verwirklicht wird.

Was macht HeyGens AI-Avatare realistisch und ausdrucksstark?

HeyGen bietet hochrealistische AI-Avatare mit perfektem Lippen-Synchronisation, natürlichen Gesichtsausdrücken und Gesten, die authentisches und ausdrucksstarkes Storytelling gewährleisten. Nutzer können auch Sprachklonung für personalisierte Voiceovers nutzen, um ihren Inhalten emotionale Tiefe zu verleihen.

Kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Werbevideos helfen?

Absolut, HeyGen dient als herausragender Avatar-Werbevideo-Macher, der die Erstellung von wirkungsvollen Werbevideos und Social-Media-Inhalten vereinfacht. Sein integrierter AI-Skriptwriter und professionelle Vorlagen erleichtern den Prozess für effektive Marketing- & E-Commerce-Strategien.

Wie unterstützt HeyGen unterschiedliche Content-Erstellungsbedürfnisse?

HeyGen unterstützt vielfältige Content-Erstellungsbedürfnisse durch seine vielseitige Plattform, die die einfache Erstellung verschiedener Social-Media-Inhalte und UGC-Videos ermöglicht. Mit Unterstützung für über 70 Sprachen und Funktionen wie URL zu Video ermöglicht es effizientes Content-Recycling und Masseninhaltsproduktion für globale Zielgruppen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo