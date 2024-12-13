Stellen Sie sich ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo vor, das speziell für Kleinunternehmer im Bereich Marketing & E-Commerce entwickelt wurde und ein brandneues Produkt hervorhebt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten, die Produktmerkmale zeigen, alles untermalt von fröhlicher Hintergrundmusik und einer klaren, begeisterten Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren, und machen Sie vollen Gebrauch von der Text-zu-Video-Funktion für eine reibungslose Inhaltserstellung.

Video Generieren