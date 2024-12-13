Zielgerichtet auf Kleinunternehmer und Social-Media-Marketer, sollte dieses 30-sekündige Video eine dynamische und schnelllebige Werbeanzeige sein, die einen AI-Avatar nutzt, um schnell eine zentrale Botschaft zu vermitteln. Der visuelle Stil sollte schnelle Schnitte und lebendige Grafiken aufweisen, ergänzt durch einen peppigen Musiktrack und eine klare, energetische Voiceover, die direkt mit HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeiten erstellt wird. Das Ziel ist es zu demonstrieren, wie mühelos "AI-Avatar-Videos" die Online-Präsenz steigern und "Social-Media-Inhalte" verbessern können.

