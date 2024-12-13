Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für Marketer, das eine bahnbrechende neue Produktfunktion ankündigt. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, mit einem lebensechten AI-Avatar, der selbstbewusst die wichtigsten Updates präsentiert. Der Ton sollte ein klarer, fesselnder Voiceover sein, der direkt aus einem Skript generiert wird und hervorhebt, wie HeyGens AI-Avatare die Erstellung kraftvoller Ankündigungsvideos für nahtlose Produkteinführungen vereinfachen.

