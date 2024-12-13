Avatar-Produktankündigungsgenerator: Schneller starten

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produktankündigungen in Studioqualität mit unserer Text-to-video from script-Funktion.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produktankündigungsvideo, das sich an Gründer von Tech-Startups und Marketingmanager richtet und zeigt, wie einfach es ist, einen "Avatar-Produktankündigungsgenerator" zu erstellen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einem AI-Avatar, der selbstbewusst neue Funktionen präsentiert, ergänzt durch eine professionelle, aber begeisterte Stimme. Heben Sie HeyGens "AI Avatars"-Funktion für mühelose Erstellung hervor.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter, das die Kraft eines "AI Video Agent" zeigt, um Text in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit vielfältigen Szenenübergängen und einem fröhlichen, freundlichen Audioton. Betonen Sie HeyGens "Text-to-video from script"-Fähigkeit für schnelle Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine polierte 60-sekündige Social-Media-Ankündigung, die sich an Social-Media-Manager und Markenstrategen richtet und einen "realistischen AI-Avatar" als überzeugenden Markenbotschafter zeigt. Die visuelle Präsentation muss hochauflösend und professionell sein, unterstützt von einer selbstbewussten und autoritativen "Voiceover-Generierung", die beim Publikum Anklang findet. Demonstrieren Sie die nahtlose Integration einer digitalen Persona in die Markenkommunikation.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 40-sekündiges Werbevideo für E-Commerce-Unternehmen und Produktmanager vor, das sich auf die mühelose Erstellung von "Studio-Qualitätsvideos" für neue "Produktankündigungsvideos" konzentriert. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit klarer, prägnanter Audioübertragung. Heben Sie die Effizienz von HeyGens "Templates & scenes" hervor, um die Produktion zu starten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Produktankündigungsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos Produktankündigungsvideos in Studioqualität mit realistischen AI-Avataren und leistungsstarker Text-to-video-Technologie, die Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll vermittelt.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um das Gesicht Ihrer Produktankündigung zu sein und eine professionelle und ansprechende digitale Persona zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie einfach Ihr Produktankündigungsskript ein, und unsere AI wandelt es in ein Video mit synchronisiertem Voiceover um, das Ihre Botschaft durch den gewählten Avatar zum Leben erweckt.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Branding an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren intuitiven Branding-Tools anwenden, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für Ihre Videos in Studioqualität zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren Sie mit Untertiteln
Produzieren Sie Ihr endgültiges Produktankündigungsvideo, das automatisch professionelle Untertitel für Barrierefreiheit enthält, und machen Sie es bereit für müheloses Teilen und Social-Media-Ankündigungen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produkt-Erfolg mit AI präsentieren

Heben Sie Produktwirkung und Testimonials mit ansprechenden AI-gestützten Videos hervor, die realistische digitale Personas zeigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, eine einzigartige digitale Persona für meine Marke zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, einen hochrealistischen AI-Avatar zu entwerfen, der als einzigartige digitale Persona oder Markenbotschafter für Ihre Inhalte dient. Unser fortschrittlicher AI-Avatar-Generator stellt sicher, dass Ihr benutzerdefinierter Avatar die Identität Ihrer Marke authentisch repräsentiert.

Was macht HeyGen ideal für die Produktion von Produktankündigungsvideos in Studioqualität?

HeyGen befähigt Sie, professionelle Videos in Studioqualität für Produktankündigungen mit außergewöhnlicher Leichtigkeit zu erstellen. Nutzen Sie unseren AI Video Agent, um Ihre Skripte in ansprechende Produktankündigungsvideos zu verwandeln und Ihren Videoproduktionsprozess erheblich zu vereinfachen.

Kann HeyGen mein geschriebenes Skript in ein dynamisches AI-Avatar-Video verwandeln?

Ja, HeyGen ist darauf spezialisiert, Ihr geschriebenes Skript sofort in überzeugende AI-Avatar-Videos umzuwandeln. Unsere ausgefeilte Text-to-video from script-Technologie, kombiniert mit einer mehrsprachigen Sprachmaschine, erweckt Ihre Inhalte mit einem realistischen AI-Avatar zum Leben.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung ansprechender Social-Media-Ankündigungen?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Avatar-Produktankündigungsgenerator, der speziell für die Wirkung in sozialen Medien entwickelt wurde. Produzieren Sie mühelos kurze, wirkungsvolle Produktankündigungsvideos mit automatischen Untertiteln, um das Engagement auf den Plattformen zu steigern.

