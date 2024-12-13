Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das ein bahnbrechendes neues Technologieprodukt für Technikbegeisterte und Early Adopters vorstellt. Der visuelle Stil sollte elegant, modern und hochtechnologisch sein und das Produkt mit dynamischen Motion Graphics präsentieren, während eine selbstbewusste und klare AI-Stimme die Kernbotschaft vermittelt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare als anspruchsvollen digitalen Sprecher, um ein poliertes Video direkt aus Ihrem Skript zu erstellen, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion verwenden, um diese fesselnde Avatar-PR-Ankündigung zu gestalten.

