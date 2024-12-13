Avatar-PR-Ankündigungsgenerator: Erstellen Sie wirkungsvolle Videos

Erstellen Sie mühelos beeindruckende PR-Ankündigungsvideos mit AI-Avataren. Teilen Sie Ihre Neuigkeiten schnell über alle sozialen Medienkanäle.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das ein bahnbrechendes neues Technologieprodukt für Technikbegeisterte und Early Adopters vorstellt. Der visuelle Stil sollte elegant, modern und hochtechnologisch sein und das Produkt mit dynamischen Motion Graphics präsentieren, während eine selbstbewusste und klare AI-Stimme die Kernbotschaft vermittelt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare als anspruchsvollen digitalen Sprecher, um ein poliertes Video direkt aus Ihrem Skript zu erstellen, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion verwenden, um diese fesselnde Avatar-PR-Ankündigung zu gestalten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-Sekunden-Video für Investoren, Geschäftspartner und Mitarbeiter, das einen bedeutenden Unternehmensmeilenstein oder eine strategische Partnerschaft feiert. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und aufbauend sein, mit einem benutzerdefinierten AI-Avatar in Markenbekleidung, der eine authentische Markenstory erzählt. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um den perfekten Ton zu setzen und die Botschaft mit einer reichhaltigen Voiceover-Generierung zu verstärken, um eine unvergessliche und wirkungsvolle PR-Ankündigung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine lebendige 30-Sekunden-Social-Media-Ankündigung, die sich an Follower und potenzielle Kunden über ein bevorstehendes Event oder eine Kampagne richtet. Der visuelle Stil sollte dynamisch und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und lebendigem On-Screen-Text, ergänzt durch einen freundlichen, personalisierten sprechenden Avatar. Verwenden Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit zu erhöhen, und nutzen Sie die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis, um das generierte Video für verschiedene soziale Plattformen zu optimieren und maximale Reichweite und Engagement zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine überzeugende 15-Sekunden-Anzeige für Marketingteams und Kleinunternehmer, die die Vorteile einer neuen Funktion hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt und wirkungsvoll sein, mit einem realistischen AI-Avatar, der den Wertvorschlag prägnant erklärt. Integrieren Sie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende Hintergrundbilder und nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um kraftvolle Marketingbotschaften zu übermitteln, damit Ihre AI-Avatar-Videos Aufmerksamkeit erregen und Konversionen fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Avatar-PR-Ankündigungsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende PR-Ankündigungen mit AI-Avataren. Verwandeln Sie Ihren Text in einen dynamischen Video-Sprecher für fesselnde Kommunikation.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihren digitalen Sprecher zu bestimmen. Finden Sie das perfekte Gesicht und den Stil, um die Ankündigung Ihrer Marke effektiv zu repräsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr PR-Ankündigungsskript ein
Fügen Sie einfach Ihren vorbereiteten PR-Text in den Editor ein. Unsere Plattform wandelt Ihr Skript automatisch in eine natürlich klingende Voiceover um, indem sie die Text-zu-Video-Funktionalität nutzt.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Videopräsentation an
Verbessern Sie Ihr Video mit vorgefertigten Vorlagen, Hintergrundmusik und integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen für ein professionelles Erscheinungsbild.
4
Step 4
Erstellen und teilen Sie Ihre Ankündigung
Produzieren Sie Ihr hochwertiges AI-Avatar-Video und laden Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, bereit für die sofortige Verbreitung über soziale Medien und andere Kanäle durch Größenanpassung und Exporte.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolgsgeschichten mit AI-Video hervor

Verwandeln Sie Kundenerfolgsgeschichten in überzeugende AI-Avatar-Videos und stärken Sie den Ruf Ihrer Marke durch kraftvolle, authentische PR-Botschaften.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, wirkungsvolle PR-Ankündigungen mit AI-Avataren zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende PR-Ankündigungen mit realistischen AI-Avataren und einem leistungsstarken Text-zu-Video-Editor zu erstellen. Verwandeln Sie Ihre Marketingbotschaften mühelos in fesselnde Videos, ideal für jede Social-Media-Ankündigung oder Pressemitteilung.

Kann ich mit HeyGen einen benutzerdefinierten AI-Avatar für meine Marke erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, einen benutzerdefinierten AI-Avatar zu erstellen, der Ihre Marke wirklich repräsentiert. Dieser personalisierte sprechende Avatar fungiert als Ihr digitaler Sprecher und sorgt für Konsistenz und verbessert Ihr persönliches Branding in allen Videoinhalten.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Tool für die Erstellung von AI-Avatar-Videos?

HeyGen optimiert den gesamten Videoproduktionsprozess mit seinem intuitiven Text-zu-Video-Editor und einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Vorlagen. Diese End-to-End-Videogenerierungsplattform ermöglicht es jedem, schnell professionelle AI-Avatar-Videos zu erstellen.

Welche anderen kreativen Videoinhalte kann HeyGen neben Ankündigungen produzieren?

HeyGen ist vielseitig für verschiedene kreative Videoinhalte einsetzbar, einschließlich dynamischer Produktpräsentationen, fesselnder Markenstory-Videos und sogar personalisierter Grußvideos. Es ist auch ein hervorragendes Tool zur Erstellung von User-Generated Content (UGC)-Stil-Anzeigen und anderen Marketingbotschaften.

