Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an neue und bestehende Mitarbeiter richtet und darauf abzielt, komplexe Richtlinien wie eine neue Richtlinie für Remote-Arbeit zu vereinfachen. Dieses professionelle, aber freundliche Erklärvideo verwendet einen AI-Avatar, um die wichtigsten Punkte zu vermitteln, mit klaren visuellen Darstellungen und einer warmen, autoritativen Stimme. Durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, zusammen mit seinen AI-Avataren und präziser Voiceover-Generierung, wird sichergestellt, dass interne Kommunikation sowohl leicht verständlich als auch hochgradig ansprechend ist.

