Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an neue und bestehende Mitarbeiter richtet und darauf abzielt, komplexe Richtlinien wie eine neue Richtlinie für Remote-Arbeit zu vereinfachen. Dieses professionelle, aber freundliche Erklärvideo verwendet einen AI-Avatar, um die wichtigsten Punkte zu vermitteln, mit klaren visuellen Darstellungen und einer warmen, autoritativen Stimme. Durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, zusammen mit seinen AI-Avataren und präziser Voiceover-Generierung, wird sichergestellt, dass interne Kommunikation sowohl leicht verständlich als auch hochgradig ansprechend ist.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für Marketingteams und Produktmanager, das zeigt, wie man wichtige Produktpolitik-Updates ankündigt. Dieses dynamische und moderne Video sollte HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um saubere, ansprechende visuelle Darstellungen zu bieten, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine prägnante, energetische AI-Avatar-Stimme. Untertitel sind für die Barrierefreiheit unerlässlich, um sicherzustellen, dass jede digital avatar-gesteuerte Nachricht effektiv beim Publikum ankommt und für ansprechende Videokreation sorgt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 90-sekündiges Schulungsvideo für Compliance-Beauftragte und Schulungsabteilungen, das sich auf eine neue Datenschutzverordnung konzentriert, die von einem Avatar-Richtlinienerklärungsgenerator erstellt wurde. Die informative und strukturierte Präsentation sollte einen AI-Avatar zeigen, der die Richtlinie klar erklärt, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und einer ruhigen, klaren Stimme. Die Nutzung von HeyGens AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript, kombiniert mit Größenanpassung & Exporten für verschiedene Plattformen, hilft, das Engagement bei der Richtlinienschulung in der gesamten Organisation zu steigern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einladendes 30-sekündiges Video für Kundenserviceteams und externe Kunden, das eine kundenfreundliche Rückgaberichtlinie mit personalisierten Erklärungen erläutert. Dieses ansprechende und einladende Video muss spezifische Branding-Kontrollen mit einem benutzerdefinierten Avatar einbeziehen, der die Botschaft in einer personalisierten, freundlichen Stimme übermittelt. HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung, gepaart mit professionellen Vorlagen & Szenen, ermöglichen einen menschlichen Touch, der komplexe Informationen in ein leicht verdauliches und visuell ansprechendes Format vereinfacht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Avatar-Richtlinienerklärungsgenerator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Richtliniendokumente in ansprechende, AI-gestützte Videoerklärungen für Ihr Team, um Verständnis und Compliance zu verbessern.

1
Step 1
Geben Sie Ihr Richtlinienskript ein
Geben Sie Ihren Richtlinientext oder eine detaillierte Erklärung ein. Unser System verwendet dieses Skript, um überzeugende gesprochene Dialoge für Ihren gewählten AI-Avatar zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar und eine Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Galerie professioneller AI-Avatare Ihren Präsentator aus. Kombinieren Sie ihn mit einer passenden Stimme, die automatisch aus Ihrem Skript generiert wird.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding-Elementen an
Integrieren Sie das Logo Ihrer Organisation, Markenfarben und andere visuelle Elemente, um sicherzustellen, dass die Videoerklärung ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild behält.
4
Step 4
Produzieren und verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr personalisiertes Richtlinienerklärungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten. Teilen Sie es einfach über alle internen Kommunikationsplattformen, um Ihr Publikum zu informieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die interne Richtlinienkommunikation

Verteilen Sie effizient konsistente Avatar-Richtlinienerklärungen an alle Mitarbeiter, um ein weit verbreitetes Verständnis und Compliance ohne großen Aufwand sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung von benutzerdefinierten AI-Avataren für ansprechende Videoinhalte?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle digitale Avatare, einschließlich benutzerdefinierter Avatare, zu erstellen, die Ihren Videos eine einzigartige menschliche Note verleihen. Diese AI-Avatare können angepasst werden, um die Erstellung ansprechender Videos über verschiedene Inhaltstypen hinweg zu verbessern und den Prozess der Erstellung dynamischer Videonarrative zu vereinfachen.

Was macht HeyGen zu einem intuitiven AI-Videogenerator für unterschiedliche Content-Erstellungsbedürfnisse?

HeyGen verwandelt Skripte in dynamische Videos mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen und macht es zu einem intuitiven AI-Videogenerator für all Ihre Content-Erstellungsbedürfnisse. Von der Erstellung personalisierter Erklärungen bis hin zu umfassenden Erklärvideos rationalisiert HeyGen den Videoproduktionsprozess effizient.

Kann ich die visuelle Identität meiner Marke bei der Erstellung von Videos mit HeyGen integrieren?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Videos mit dem spezifischen visuellen Stil Ihrer Marke anzupassen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und visuelle Verbesserungen bietet, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Wie können HeyGens Vorlagen die Erstellung von interner Kommunikation und Richtlinienerklärungen vereinfachen?

HeyGen bietet eine breite Palette vorgefertigter Vorlagen, die es mühelos machen, klare und ansprechende interne Kommunikation zu erstellen, einschließlich umfassender Richtlinienerklärungen. Diese Vorlagen, kombiniert mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung, vereinfachen den Prozess eines Avatar-Richtlinienerklärungsgenerators erheblich.

