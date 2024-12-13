Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das sich auf die Patientenaufklärung bei komplexen Medikationsplänen konzentriert. Ein einfühlsamer AI-Avatar liefert wesentliche Beratung zur Medikation, während das Video einen ruhigen, beruhigenden visuellen Stil und klare, unterstützende Audioelemente annimmt. Die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen sorgen für einen professionellen und konsistenten Präsentator, um das optimale Verständnis der Patienten zu gewährleisten.

