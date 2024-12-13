Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für Kleinunternehmer und Vermarkter konzipiert ist und zeigt, wie schnell sie ansprechende Inhalte erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit hellen, einladenden Farben, begleitet von einer freundlichen und klaren Stimme. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit eines Avatar-Persona-Video-Generators demonstrieren und hervorheben, wie einfach man professionelle Videos mit lebensechten AI-Avataren erstellen kann, die mit HeyGens leistungsstarker AI-Avataren-Funktion generiert werden.

