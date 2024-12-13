Avatar-Onboarding-Videoerstellung: Schnelle, mitreißende AI-Videos

Vereinfachen Sie die Videoproduktion und sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Skripte in polierte Onboarding-Videos mit Text-zu-Video umwandeln.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das die Unternehmenskultur mit lebendigen, modernen Visuals und einer freundlichen, optimistischen Stimme präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Teammitglieder vorzustellen und den Einstieg zu erleichtern, sodass es ein mitreißendes Onboarding-Video wird, das die Moral stärkt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, die sich in ihrer ersten Woche zurechtfinden müssen, mit einem sauberen, professionellen Erscheinungsbild und klarem Audio. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um schnell eine dynamische Lernumgebung einzurichten, die es den Nutzern ermöglicht, Ihr Video für verschiedene abteilungsspezifische Einführungen anzupassen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Werbevideo für HR-Manager, das die Effizienz eines Avatar-Onboarding-Videoerstellers hervorhebt, um Video-Onboarding in großem Maßstab zu erstellen. Der visuelle Stil sollte elegant und markenkonform sein, mit einer polierten, konsistenten Stimme, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert wird, um zu demonstrieren, wie man mühelos hochwertige, personalisierte Videoinhalte liefert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, die die Mitarbeiterbindung verbessern möchten, mit einem dynamischen visuellen Stil, der Benutzerfreundlichkeit und eine energiegeladene, natürliche Stimme vermittelt. Dieses Video sollte zeigen, wie man das Engagement steigert und authentische, AI-gestützte Videoinhalte für Schulungsmodule liefert, indem man HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierungskapazitäten nutzt, um eine konsistente Markenstimme zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos mitreißende Mitarbeiter-Onboarding-Videos. Verwandeln Sie Text in dynamische visuelle Inhalte mit professionellen AI-Avataren, um neue Mitarbeiter effektiv willkommen zu heißen.

1
Step 1
Mit einer Vorlage beginnen
Wählen Sie eine professionelle Onboarding-Vorlage, um Ihren Videoproduktionsprozess schnell und effizient zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren AI-Avatar an
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und passen Sie sie an, um die einzigartige Identität Ihrer Marke für Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Inhalte zu repräsentieren.
3
Step 3
Video aus Skript generieren
Fügen Sie einfach Ihr Skript in den Editor ein, und unsere Plattform wandelt Ihren Text automatisch in ein poliertes Video mit natürlichen Voiceovers um.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald das Video fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Onboarding-Video in den bevorzugten Seitenverhältnissen, bereit für die nahtlose Verteilung an Ihre neuen Mitarbeiter.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspiriere neue Mitarbeiter mit der Unternehmenskultur

.

Erstellen Sie motivierende Videos mit AI-Avataren, um die Unternehmenskultur, Werte und Führungsbotschaften vorzustellen, damit sich neue Mitarbeiter wertgeschätzt und inspiriert fühlen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, mitreißende Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von mitreißenden Onboarding-Videos, indem es realistische AI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie nutzt. Sie können Ihr Skript mühelos in ein poliertes Video für neue Mitarbeiter verwandeln und so ein konsistentes und personalisiertes Erlebnis für jeden Mitarbeiter gewährleisten.

Ist HeyGen geeignet für HR-Teams, die die Videoproduktion für Onboarding-Schulungen vereinfachen möchten?

Absolut! HeyGen ist für eine benutzerfreundliche Erfahrung konzipiert, die es HR-Teams ermöglicht, die Videoproduktion für Onboarding-Schulungen zu vereinfachen. Sie können schnell mit professionellen Onboarding-Vorlagen starten und Ihr Video einfach anpassen, um Markenkonsistenz zu wahren und mitreißende Videoerlebnisse zu liefern.

Was macht HeyGen zu einer effektiven AI-Videoplattform für die Erstellung personalisierter Mitarbeiter-Onboarding-Videos in großem Maßstab?

HeyGen zeichnet sich als AI-Videoplattform aus, indem es authentische, AI-gestützte Videoinhalte nutzt, um hochwertige, personalisierte Onboarding-Videos zu erstellen. Unsere AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen ermöglichen es Ihnen, polierte Inhalte effizient zu generieren und Video-Onboarding in großem Maßstab zu erstellen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Kann HeyGen helfen, meine Onboarding-Videos mit einzigartigen kreativen Elementen anzupassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Werkzeuge, um Ihre Onboarding-Videos mit verschiedenen kreativen Elementen anzupassen. Sie können aus professionellen Vorlagen und Szenen wählen, Branding-Elemente wie Logos und Farben integrieren und Skriptdetails anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre authentischen, AI-gestützten Videoinhalte wirklich Ihre Unternehmenskultur widerspiegeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo