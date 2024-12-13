Ihr Avatar-Onboarding-Video-Generator für ansprechende neue Mitarbeiter

Erstellen Sie mühelos ansprechende, personalisierte Onboarding-Videos mit realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Video für neue Mitarbeiter in einem Unternehmensumfeld, das eine herzliche Einführung in die Unternehmenswerte und Teammitglieder bietet. Der visuelle Stil sollte freundlich und professionell sein, mit einer hellen Farbpalette und einem ermutigenden Ton. Nutzen Sie HeyGen's AI-Avatare, um wichtige Informationen zu präsentieren und den Onboarding-Prozess für Mitarbeiter von Anfang an persönlicher und einladender zu gestalten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 30-sekündiges prägnantes Produkt-Erklärvideo für bestehende Software-Nutzer, das ein neues Feature-Update vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit klaren Animationen und einer lebhaften, informativen Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um die Videoerstellung schnell zu vereinfachen und sicherzustellen, dass alle technischen Details in einem leicht verständlichen Format genau vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Profis und L&D-Manager richtet und die Effizienz und Kosteneinsparungen durch die Nutzung eines Avatar-Onboarding-Video-Generators hervorhebt. Die Ästhetik sollte elegant und geschäftlich sein, mit einer selbstbewussten und autoritativen Stimme, die Professionalität vermittelt. Verwenden Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen, um zu demonstrieren, wie schnell wirkungsvolle Onboarding-Videos ohne umfangreiche Produktionsressourcen entwickelt werden können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges lokalisiertes Onboarding-Video für internationale neue Mitarbeiter, das wesentliche Einführungsinformationen in mehreren Sprachen bietet. Der visuelle Ansatz sollte global inklusiv und klar sein, mit einem unterstützenden und ermutigenden Ton. Nutzen Sie HeyGen's Sprachgenerierung, um eine klare und genaue Übermittlung in einer mehrsprachigen Umgebung sicherzustellen und die Onboarding-Materialien effektiv für diverse Teams zu lokalisieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter oder Produktnutzer, indem Sie AI-Avatare verwenden, um Ihre Botschaft zu übermitteln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen oder einen benutzerdefinierten Avatar erstellen, der das freundliche Gesicht Ihrer Onboarding-Botschaft sein soll.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Onboarding-Skript hinzu
Fügen Sie Ihr geschriebenes Skript direkt in den Editor ein, und unsere Plattform verwendet Text-zu-Video-Technologie, um eine natürliche Sprachsynthese zu erzeugen.
3
Step 3
Anpassen mit Vorlagen
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus vorgefertigten Vorlagen auswählen und ansprechende Szenen arrangieren, um Ihr Publikum visuell zu führen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Onboarding-Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das optimale Seitenverhältnis für Ihre Distributionsplattform wählen und exportieren Sie Ihren hochwertigen, AI-generierten Onboarding-Inhalt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Onboarding-Informationen entmystifizieren

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien oder Produktdetails in klare, leicht verständliche AI-generierte Videos, um das Lernen für neue Teammitglieder zu vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Produktion von ansprechenden Onboarding-Videos vereinfacht. Es ermöglicht Ihnen, Text in Video umzuwandeln, indem realistische AI-Avatare verwendet werden, wodurch komplexe Bearbeitungsprozesse entfallen und die Erstellungszeit erheblich verkürzt wird.

Welche Möglichkeiten bietet HeyGen für personalisiertes Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen nutzt leistungsstarke AI-Avatare, um personalisierte Mitarbeiter-Onboarding-Erfahrungen zu schaffen. Diese sprechenden Köpfe können konsistente, markengerechte Botschaften über verschiedene Schulungsmodule hinweg liefern, was den Lernprozess für neue Mitarbeiter interaktiver und effektiver macht.

Kann HeyGen zur Erstellung von Schulungsvideos ohne umfangreiche Videoproduktionskenntnisse verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es jedem, professionelle AI-Videos für Schulungen, Produkterklärungen und mehr zu erstellen, ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse. Die intuitive Plattform bietet anpassbare Vorlagen, Text-zu-Video-Funktionen und Sprachgenerierung, um den gesamten Prozess zu vereinfachen.

Welche Arten von Inhalten können mit HeyGen's AI-Video-Generator erstellt werden?

HeyGen's vielseitiger AI-Video-Generator unterstützt die Erstellung einer breiten Palette von Inhalten, einschließlich ansprechender Onboarding-Videos, umfassender Mitarbeiterschulungen und dynamischer Produkt-Erklärvideos. Nutzer können AI-Avatare, verschiedene Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um effizient hochwertige, maßgeschneiderte Inhalte zu produzieren.

