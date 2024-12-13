Avatar-Onboarding-Guide-Ersteller: Optimieren Sie das Mitarbeiterschulung

Automatisieren und personalisieren Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter mit ansprechenden AI-Avataren, um ein konsistentes und professionelles Schulungserlebnis zu gewährleisten.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges professionelles und ermutigendes AI-Onboarding-Video für HR-Teams, das eine moderne, saubere visuelle Ästhetik aufweist und HeyGens AI-Avatare sowie diverse Vorlagen nutzt, um das Erlebnis für neue Mitarbeiter zu optimieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entdecken Sie, wie Sie das Onboarding-Training mit einem 60-sekündigen dynamischen und informativen AI-gestützten Video für Kleinunternehmer automatisieren können, indem Sie ansprechende animierte Grafiken, einen freundlichen Ton und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schnell umfassende Anleitungen für neue Mitarbeiter zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, poliertes und personalisiertes Video vor, das für Unternehmensschulungen maßgeschneidert ist, um Inhalte für die Integration von Mitarbeitern zu personalisieren. Es zeigt diverse AI-Avatare, natürliche Sprache und nutzt HeyGens flexible Avatar-Anpassung, um neue Teammitglieder wirklich willkommen zu heißen.
Beispiel-Prompt 3
Verbessern Sie die ansprechenden Videoerlebnisse Ihrer globalen Belegschaft mit einem 90-sekündigen inklusiven und professionellen Video für internationale Unternehmen, das mehrsprachige Fähigkeiten, konsistente Markenführung und HeyGens Voiceover-Generierung für nahtlose Übersetzungen und klare Kommunikation in verschiedenen Regionen demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Onboarding-Guide-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, personalisierte Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter mit AI-Avataren und intuitiven Tools, um ein konsistentes und professionelles Willkommenserlebnis zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie damit, aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren zu wählen, um Ihren Onboarding-Guide visuell darzustellen.
2
Step 2
Erstellen Sie ein Video aus dem Skript
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Onboarding-Inhalte direkt in ein Video mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.
3
Step 3
Markenführung und Untertitel anwenden
Erhöhen Sie die Reichweite und Zugänglichkeit Ihres Videos, indem Sie automatisch umfassende Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr AI-Onboarding-Video und exportieren Sie es mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren und standardisieren Sie das Onboarding-Training

.

Produzieren Sie effizient eine konsistente Bibliothek von Onboarding-Videos für alle neuen Mitarbeiter, um eine einheitliche und qualitativ hochwertige Einführung in das Unternehmen zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter verbessern?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams, ansprechende Videoerlebnisse mit AI-Avataren für neue Mitarbeiter zu erstellen und traditionelle Onboarding-Videos zu transformieren. Diese AI-Videoerstellungsplattform hilft, Inhalte zu personalisieren und den Integrationsprozess wirkungsvoller und einprägsamer zu gestalten.

Was macht HeyGen zu einer effektiven AI-Videoerstellungsplattform für HR-Teams?

HeyGen befähigt HR-Teams, das Onboarding-Training mit lebensechten AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu automatisieren und dabei die Markenkonsistenz zu gewährleisten. Die intuitive Plattform macht die Erstellung von Skripten zu Videos effizient und spart erheblich Zeit und Ressourcen.

Kann HeyGen AI-Avatare anpassen und Inhalte für unterschiedliche Onboarding-Bedürfnisse personalisieren?

Ja, HeyGen bietet flexible Avatar-Anpassungen, die es Ihnen ermöglichen, AI-Avatare zu gestalten und Inhalte zu personalisieren, um spezifische Onboarding-Anforderungen für verschiedene Rollen oder globale Belegschaften zu erfüllen. Dies gewährleistet ein konsistentes, aber dennoch maßgeschneidertes Erlebnis in der gesamten Organisation.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für globale Belegschaften in AI-Onboarding-Videos?

Absolut. HeyGen unterstützt die Übersetzung von Videos und die Generierung natürlicher Sprache in mehreren Sprachen, was es ideal für die Erstellung inklusiver AI-Onboarding-Videos für globale Belegschaften macht. Es bietet auch automatische Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo