Erstellen Sie ein 60-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das sich an HR-Abteilungen und Talentakquisitionsteams richtet und zeigt, wie personalisierte AI-Onboarding-Videos erstellt werden, die das individuelle Branding Ihres Unternehmens widerspiegeln. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die neue Mitarbeiter durch ihre ersten Schritte führen, begleitet von einer klaren und freundlichen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und reichhaltige Vorlagen & Szenen, um diesen Prozess zu optimieren und jedem neuen Mitarbeiter von Anfang an Wertschätzung zu vermitteln.

