Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Profis und Teammanager, das zeigt, wie man einen Onboarding-Checklisten-Generator nutzt, um personalisierte Onboarding-Pläne zu erstellen. Dieses Video sollte einen modernen, sauberen visuellen Stil haben, mit einem freundlichen, informativen Erzähler, der die Zuschauer durch die Schritte zur Erstellung einer maßgeschneiderten Checkliste führt. Heben Sie die Einfachheit der Nutzung von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion und der leistungsstarken Voiceover-Generierung hervor, um diese wichtigen Anleitungen schnell zu erstellen.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Spezialisten für Lernen & Entwicklung und HR-Generalisten richtet und zeigt, wie veraltete Dokumente in ansprechende Videoerlebnisse verwandelt werden können. Die visuelle Ästhetik sollte energiegeladen und positiv sein, mit schnellen Schnitten zwischen animierten Grafiken und relevantem Stockmaterial, alles untermalt von beschwingter Hintergrundmusik. Betonen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und automatische Untertitel/Beschriftungen, um die Zugänglichkeit und Wirkung Ihrer aktualisierten Onboarding-Materialien zu gewährleisten.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Tutorial-Video für Kleinunternehmer und HR-Administratoren, das die Einfachheit der Erstellung umfassender Mitarbeiter-Onboarding-Checklisten-Formulare mit AI-gestützten Vorlagen veranschaulicht. Dieses Video benötigt einen benutzerfreundlichen, schrittweisen visuellen Stil mit einer ruhigen, beruhigenden Stimme, die die Benutzer durch die Anpassung ihrer Checklisten führt. Zeigen Sie HeyGens flexible Vorlagen & Szenen und die Möglichkeit zur Größenanpassung & zum Exportieren des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass das endgültige Video auf jeder Plattform gut aussieht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Training-Engagement und die Bindung mit AI.
Verbessern Sie das Engagement und die Bindung beim Mitarbeiter-Onboarding-Training durch dynamische AI-gestützte Videos.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit.
Entwickeln und verteilen Sie umfangreiche Onboarding-Module und personalisierte Pläne effizienter an alle neuen Mitarbeiter.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender AI-Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter helfen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig ansprechende AI-Onboarding-Videos mit realistischen AI-Avataren aus einem einfachen Skript zu erstellen, wodurch Standardinhalte in fesselnde Erlebnisse für neue Mitarbeiter verwandelt werden. Dies sorgt für eine unvergessliche und personalisierte Onboarding-Reise und verbessert das Mitarbeiter-Onboarding.
Unterstützt HeyGen das individuelle Branding für Mitarbeiter-Onboarding-Videos?
Ja, HeyGen bietet umfassende Steuerungsmöglichkeiten für individuelles Branding, sodass Sie Ihr Firmenlogo, Farben und spezifische visuelle Elemente in Ihre AI-gestützten Vorlagen integrieren können, um ein konsistentes und professionelles Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
Welche Vorteile bietet HeyGen für die Automatisierung des Onboarding-Trainings?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Bereitstellung von Onboarding-Training erheblich, indem es die schnelle Erstellung und Aktualisierung von Videoinhalten mit AI-Avataren ermöglicht, was zu effizienteren und skalierbareren personalisierten Onboarding-Plänen führt. Sie können die Bereitstellung von Onboarding-Trainingsinhalten automatisieren und wertvolle HR-Zeit sparen.
Kann HeyGen bei der Erstellung oder Aktualisierung von Onboarding-Checklisten-Materialien helfen?
Obwohl sich HeyGen hauptsächlich auf die Erstellung von AI-Videos konzentriert, können seine vielseitigen Videovorlagen und die einfache Aktualisierung von Inhalten Ihre bestehenden Onboarding-Checklisten-Materialien ergänzen, indem sie dynamische visuelle Komponenten hinzufügen. Dies erleichtert die Aktualisierung von Onboarding-Materialien und bietet ansprechende Videoerklärungen für jeden Schritt.