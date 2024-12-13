Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Manager und L&D-Profis, das zeigt, wie AI-Avatare den Onboarding-Prozess optimieren können. Der visuelle Stil sollte professionell und ermutigend sein, mit einem klaren, informativen Audioton. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion hervor, um konsistente, hochwertige Onboarding-Inhalte einfach zu erstellen, und nutzen Sie menschenähnliche Avatare, um neue Mitarbeiter von Anfang an zu begeistern.

Video Generieren