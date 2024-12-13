Avatar-Onboarding-Assistenten-Ersteller: Vereinfachen Sie die Mitarbeiterbegrüßung

Optimieren Sie Ihre Onboarding-Prozesse mit menschenähnlichen AI-Avataren für ansprechende, personalisierte Schulungsvideos.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Manager und L&D-Profis, das zeigt, wie AI-Avatare den Onboarding-Prozess optimieren können. Der visuelle Stil sollte professionell und ermutigend sein, mit einem klaren, informativen Audioton. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion hervor, um konsistente, hochwertige Onboarding-Inhalte einfach zu erstellen, und nutzen Sie menschenähnliche Avatare, um neue Mitarbeiter von Anfang an zu begeistern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Erklärvideo für Produktmanager und Customer-Success-Teams vor, das zeigt, wie virtuelle Assistenten die ersten Kundeninteraktionen verbessern können. Die Ästhetik sollte freundlich und hilfsbereit sein, mit einem sauberen, modernen visuellen Stil und einer einladenden Stimme. Betonen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um warme, personalisierte Gespräche zu schaffen, und stellen Sie sicher, dass Ihr Video-Sprecher die Benutzer klar durch Produktmerkmale oder häufige Fragen führt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer und Marketing-Spezialisten, das die Leistungsfähigkeit eines AI-Avatar-Generators für die Inhaltserstellung veranschaulicht. Dieses Video benötigt einen dynamischen, ansprechenden visuellen Stil, gepaart mit einem lebhaften, überzeugenden Audio. Zeigen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen und wie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung dabei helfen kann, schnell professionelle Marketingvideos zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Schulungsvideo für globale Unternehmen und E-Learning-Ersteller, das die nahtlose Integration von mehrsprachiger Unterstützung für virtuelle Assistenten veranschaulicht. Das Video sollte einen globalen, inklusiven visuellen Stil annehmen und einen professionellen, zugänglichen Audioton beibehalten. Heben Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktionalität hervor, um mühelos Schulungsvideos in mehreren Sprachen zu produzieren, die komplexe Onboarding-Prozesse weltweit verständlich machen.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Avatar-Onboarding-Assistenten-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, AI-gestützte virtuelle Assistenten, um Ihre Onboarding-Prozesse zu optimieren und das Erlebnis neuer Mitarbeiter mit personalisierten, menschenähnlichen Interaktionen zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek unserer hochwertigen AI-Avatare, um Ihre Marke zu repräsentieren und neue Mitarbeiter mit menschenähnlichen Interaktionen zu begeistern.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Onboarding-Skript hinzu
Geben Sie Ihre Onboarding-Inhalte als Text ein, und unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion wird die Botschaft Ihres Assistenten zum Leben erwecken und die Onboarding-Prozesse optimieren.
3
Step 3
Anpassungen und Stimme anwenden
Nutzen Sie die fortschrittliche Voiceover-Generierung, um die Lieferung Ihres Assistenten zu personalisieren und sicherzustellen, dass ansprechende und interaktive Präsentationen für personalisierte Gespräche maßgeschneidert sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren virtuellen Assistenten
Finalisieren Sie Ihren Avatar-Onboarding-Assistenten und nutzen Sie unsere flexiblen Exportoptionen, um Ihre virtuellen Assistenten nahtlos über verschiedene Plattformen hinweg einzusetzen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Willkommens-Erlebnisse schaffen

.

Erstellen Sie motivierende und ansprechende Willkommensvideos mit AI-Avataren, um sofort eine Verbindung zu neuen Teammitgliedern herzustellen und die Unternehmenskultur zu vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Onboarding-Prozesse mit AI-Avataren verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende AI-Avatare zu erstellen, die als virtuelle Assistenten fungieren und Ihre Onboarding-Prozesse durch die Bereitstellung konsistenter und personalisierter Informationen optimieren. Dies sorgt für eine effizientere und wirkungsvollere Einführung neuer Mitarbeiter oder Kunden.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Avatar-Generator für vielfältige Inhaltserstellung?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Avatar-Generator, der es Benutzern ermöglicht, schnell professionelle, menschenähnliche Avatare für verschiedene Bedürfnisse zu erstellen. Von Text-zu-Video-Fähigkeiten bis hin zu umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten vereinfacht es die Inhaltserstellung für Marketingvideos, Schulungsvideos und mehr.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos für globalen Kundensupport?

Ja, HeyGen bietet robuste mehrsprachige Unterstützung, die es Ihnen ermöglicht, AI-Avatare zu erstellen, die verschiedene Sprachen sprechen. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die Bereitstellung eines inklusiven und effektiven Kundensupports oder zur globalen Erweiterung Ihrer Reichweite.

In welchen Bereichen können HeyGens AI-Avatare über traditionelle Video-Sprecherrollen hinaus genutzt werden?

HeyGens AI-Avatare sind äußerst vielseitig und dienen nicht nur als ansprechende Video-Sprecher, sondern auch für interaktive Präsentationen, personalisierte Gespräche und dynamische Marketingvideos. Sie ermöglichen es Unternehmen, effektiver über zahlreiche Plattformen zu kommunizieren und sich mit CRM für gezieltes Engagement zu integrieren.

