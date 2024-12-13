Avatar-Onboarding-Assistenten-Generator: Steigern Sie den Erfolg neuer Mitarbeiter

Erstellen Sie personalisierte Inhalte für die Einarbeitung von Mitarbeitern mit fortschrittlichen AI Avatars und reduzieren Sie die Einrichtungszeit für HR-Teams drastisch.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an angehende Social-Media-Influencer und Personal-Brand-Builder richtet. Dieses Video sollte den mühelosen Prozess der Gestaltung eines einzigartigen 'persönlichen Avatars' mit der 'AI Avatars'-Funktion von HeyGen visuell demonstrieren und dynamische 'Vorlagen & Szenen' integrieren, um ihre digitale Identität zu personalisieren. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit sanften Übergängen und einer energetischen, freundlichen 'Voiceover-Generierung', die die Zuschauer dazu ermutigt, ihre Kreativität zu entfalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in Kreativagenturen, das sie in das Konzept eines 'Avatar-Onboarding-Assistenten-Generators' einführt. Nutzen Sie HeyGens 'Text-to-Video aus Skript', um komplexe Arbeitsabläufe zu erklären, unterstützt durch relevante visuelle Inhalte aus der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung'. Das Video sollte einen professionellen, aber einladenden visuellen Stil haben, begleitet von einer klaren, informativen Stimme, die das Publikum durch die ersten Schritte führt und eine reibungslose und effiziente Integration in ihre neuen Rollen sicherstellt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie 'digitale Menschen' ihre Online-Präsenz revolutionieren können. Dieses Video muss HeyGens 'AI Avatars' nutzen, um Produktmerkmale in einem anspruchsvollen, polierten visuellen Stil zu präsentieren, ergänzt durch 'Untertitel/Beschriftungen' für die Zugänglichkeit über Plattformen hinweg. Der Ton sollte selbstbewusst und überzeugend sein und sich auf die Fähigkeit des Avatars konzentrieren, das Publikum zu fesseln und klare 'Marketingmaterialien' effizient zu liefern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für HR-Teams und Unternehmensschulungen, das zeigt, wie man 'personalisierte Lernpfade' mit einem 'AI Video Agent' erstellt. Das Video sollte HeyGens 'Vorlagen & Szenen' verwenden, um schnell ein interaktives Schulungsmodul einzurichten, und die 'Voiceover-Generierung' nutzen, um ansprechende Anweisungen zu liefern. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und einladend sein, um komplexe Informationen leicht verständlich zu machen, mit einem ermutigenden und unterstützenden Audioton, um die Mitarbeiter zu motivieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Onboarding-Assistenten-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie Ihren Einarbeitungsprozess, indem Sie ansprechende, personalisierte Videoassistenten mit AI erstellen, die das Erlebnis neuer Mitarbeiter verbessern und einen reibungslosen Start gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Assistenten
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI Avatars oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten digitalen Menschen, um Ihren Onboarding-Assistenten zu repräsentieren und eine professionelle und ansprechende Präsenz zu gewährleisten.
2
Step 2
Schreiben Sie Ihr Onboarding-Skript
Geben Sie einfach Ihre Onboarding-Inhalte und Willkommensnachrichten ein. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie, um Ihre Worte mit natürlichen Voiceovers zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Mit Branding verbessern
Personalisieren Sie Ihren Videoassistenten, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens anwenden, einschließlich Logos, Farben und Hintergrundszenen, um eine konsistente Unternehmensidentität zu wahren.
4
Step 4
Generieren Sie Ihren Videoassistenten
Produzieren Sie Ihr finales AI-Onboarding-Video, komplett mit automatischen Untertiteln/Beschriftungen. Exportieren Sie das Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Integration in Ihre HR-Systeme oder Sharing-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Willkommenserlebnisse personalisieren

Setzen Sie einen AI Avatar-Onboarding-Assistenten ein, um personalisierte Willkommensnachrichten und inspirierende Videos zur Unternehmenskultur an neue Mitarbeiter zu übermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, einzigartige AI Avatars für meine Inhalte zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, realistische AI Avatars zu entwerfen und anzupassen, die als digitale Menschen oder persönliche Avatare für verschiedene kreative Projekte dienen. Sie können Ihren Avatar mit verschiedenen Funktionen personalisieren und sogar eigene Fotos hochladen, um einen individuellen Look zu erzeugen.

Welche kreativen Videoinhalte kann ich mit der HeyGen-Plattform erstellen?

Mit HeyGen können Sie Text-zu-Video aus einem Skript umwandeln und ansprechende Inhalte wie Marketingmaterialien, Schulungsvideos oder interaktive Präsentationen erstellen. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, Szenen und die Unterstützung der Medienbibliothek, um effizient Videos in Studioqualität zu produzieren.

Unterstützt HeyGen die mehrsprachige Videolokalisierung für ein globales Publikum?

Absolut, HeyGen erleichtert die mehrsprachige Beherrschung, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre Inhalte mit AI Avatars und Voiceovers in über 70 Sprachen zu lokalisieren und zu synchronisieren. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre personalisierten Nachrichten effektiv bei einem vielfältigen globalen Publikum ankommen und das Zuschauerengagement steigern.

Kann HeyGen den gesamten Videoproduktionsprozess für kreative Projekte vereinfachen?

Ja, HeyGen bietet eine End-to-End-Videoproduktionslösung, die die Erstellung hochwertiger visueller Inhalte vereinfacht. Von der Auswahl anpassbarer Avatar-Vorlagen bis hin zum Hinzufügen automatischer Untertitel/Beschriftungen und der Verwaltung der Größenanpassung des Seitenverhältnisses macht HeyGen es einfacher, professionelle Videos zu gestalten.

