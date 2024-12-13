Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, lebendiges Erklärvideo vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist, in dem ein freundlicher, professioneller AI-Avatar ihr neuestes Produkt in einem hellen und energetischen visuellen Stil vorstellt, begleitet von mitreißender Hintergrundmusik. Dieses fesselnde Sprechvideo nutzt HeyGens "AI-Avatare" und die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um die wichtigsten Vorteile effizient zu vermitteln und komplexe Ideen einfach und ansprechend für das Publikum zu machen.

Video Generieren