Avatar-Generator: Erstellen Sie sofort beeindruckende AI-Avatare

Erstellen Sie sofort ansprechende, personalisierte Marketingvideos mit Ihren benutzerdefinierten AI-Avataren, unterstützt durch unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Fähigkeit aus dem Skript.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges monatliches Produktupdate-Video vor, das sich an technikaffine Fachleute und potenzielle Kunden richtet, in dem ein eleganter, moderner AI-Avatar mit einer selbstbewussten Stimme die neuesten Funktionen einer Softwarelösung präsentiert. Der visuelle Stil ist sauber und professionell mit ansprechenden Motion Graphics, die HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeit aus dem Skript nutzen, um die Sprache und die visuellen Elemente des Avatars nahtlos zu synthetisieren und neue Funktionen für einen Avatar-Generator anzukündigen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges personalisiertes Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Präsenz in sozialen Medien verbessern möchten, und einen freundlichen und lebendigen AI-Avatar zeigt, der ein zeitlich begrenztes Angebot erklärt. Der Audiostil ist lebhaft und konversationell, und das Video nutzt HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um auf verschiedenen sozialen Plattformen zu passen und kreative Anpassungsoptionen für Avatare zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges edukatives Erklärvideo, das für Online-Lernende und interne Unternehmensschulungen konzipiert ist und einen sachkundigen sprechenden Kopf-Video-Avatar zeigt, der einen komplexen Branchentrend analysiert. Der visuelle Stil ist klar und autoritativ mit gut getakteten Übergängen, verstärkt durch HeyGens Untertitel, um Zugänglichkeit und Verständnis zu gewährleisten und die Effizienz der Text-zu-Video-Generierung hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 20-sekündiges Kundenservice-Ankündigungsvideo, das für bestehende Kunden maßgeschneidert ist, die schnelle Updates benötigen, in dem ein beruhigender und effizienter AI-Avatar eine kurze FAQ-Antwort oder Servicewarnung liefert. Der Audiostil ist prägnant und freundlich und nutzt HeyGens AI-Avatare für eine konsistente Markenrepräsentation über alle Kundenkontaktpunkte hinweg, wodurch das Update wie interaktiver Inhalt wirkt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Monatsupdate-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle monatliche Update-Videos mit AI-Avataren, indem Sie Text schnell und effizient in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder entwerfen Sie Ihre einzigartige digitale Persona, und fügen Sie dann einfach Ihr monatliches Update-Skript ein, um den Text-zu-Video-Generierungsprozess zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus verschiedenen Vorlagen und Szenen auswählen, um sicherzustellen, dass Ihr monatliches Update mit der Ästhetik und Botschaft Ihrer Marke übereinstimmt.
3
Step 3
Generieren und verfeinern Sie Audio
Erzeugen Sie natürlich klingendes Audio für Ihren Avatar mit fortschrittlicher Sprachsynthese, um Klarheit und Ton zu gewährleisten, die perfekt zu Ihrer Botschaft passen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Update
Exportieren Sie Ihr fertiges monatliches Update-Video, wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis und die Auflösung, bereit für nahtloses Teilen über alle Ihre Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie interne Kommunikation und Schulung

.

Verbessern Sie das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung mit regelmäßigen, überzeugenden AI-gesteuerten Video-Updates für Schulungen und interne Kommunikation.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung personalisierter Marketingvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, personalisierte Marketingvideos zu erstellen, indem AI-Avatar-Technologie genutzt wird, um Skripte in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln. Dies vereinfacht die Erstellung vielfältiger und wirkungsvoller Videopräsentationen für verschiedene Kampagnen.

Kann HeyGen hochwertige sprechende Kopf-Videos mit realistischen AI-Avataren produzieren?

Ja, HeyGen ist spezialisiert auf die Erstellung von Studioqualität sprechender Kopf-Videos mit lebensechten AI-Avataren, die natürliche Sprache und präzise Lippenbewegungen bieten. Unsere fortschrittliche Technologie sorgt für professionelle und ansprechende Videopräsentationen für jeden Zweck.

Welche Branding-Kontrollen stehen zur Anpassung von AI-Avataren und Videos in HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, AI-Avatare und Videovorlagen anzupassen, um Markenkonsistenz zu gewährleisten. Sie können Logos integrieren, spezifische Farbschemata auswählen und aus verschiedenen Avataren wählen, um mit Ihrer Markenidentität übereinzustimmen.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für die Text-zu-Video-Generierung?

HeyGen beschleunigt die Text-zu-Video-Generierung, sodass Unternehmen schnell und kosteneffizient professionelle Videoinhalte für Präsentationen und soziale Medien erstellen können. Diese Fähigkeit ermöglicht es, die Videoproduktion zu skalieren, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo