Stellen Sie sich ein 45-sekündiges monatliches Produktupdate-Video vor, das sich an technikaffine Fachleute und potenzielle Kunden richtet, in dem ein eleganter, moderner AI-Avatar mit einer selbstbewussten Stimme die neuesten Funktionen einer Softwarelösung präsentiert. Der visuelle Stil ist sauber und professionell mit ansprechenden Motion Graphics, die HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeit aus dem Skript nutzen, um die Sprache und die visuellen Elemente des Avatars nahtlos zu synthetisieren und neue Funktionen für einen Avatar-Generator anzukündigen.

