Erstellen Sie ein 1-minütiges Bildungsvideo für L&D-Profis, das die technische Effizienz eines Avatar-Microlearning-Generators für die schnelle Inhaltserstellung detailliert. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar zeigen, der prägnante Informationen in einem sauberen, unternehmerischen visuellen Stil liefert und demonstriert, wie HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung die Entwicklung von Modulen für die LMS-Integration vereinfachen.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Tutorial für Instruktionsdesigner, das zeigt, wie HeyGen die schnelle 'Text-zu-Video aus Skript'-Konvertierung erleichtert und die nahtlose Integration der Untertitel-/Caption-Funktion betont. Verwenden Sie einen dynamischen, instruktiven visuellen Stil mit klaren Bildschirmbeispielen, die zeigen, wie diese technische Fähigkeit die schnelle Erstellung von 'SCORM-Paketen' unterstützt und durch automatische Untertitel die Zugänglichkeit gewährleistet.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 1-minütige 30-sekündige Demonstration für globale Trainingsmanager, die die technischen Vorteile der 'mehrsprachigen Unterstützung' von HeyGen für die Skalierung von 'Schulungsvideos' über diverse Teams hinweg veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte professionell und global ausgerichtet sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die Inhalte in verschiedenen Sprachen durch nahtlose Voiceover-Generierung liefern und die Effizienz der Plattform betonen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine 1-minütige Präsentation für E-Learning-Inhaltsersteller, die zeigt, wie HeyGens 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' in Kombination mit 'Vorlagen & Szenen' 'bite-sized lessons' in hochwirksame '4K-Qualitätsvideos' verwandeln kann. Der visuelle Stil sollte klar und ansprechend sein, mit dynamischem Stockmaterial und professionellen Vorlagen, die die technische Leichtigkeit der Produktion von polierten Microlearning-Inhalten unterstreichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar Microlearning Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende, kompakte Lerninhalte mit fortschrittlichen AI-Avataren und intuitiven Tools, um die Wissensspeicherung zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Instruktoren oder Charaktere darzustellen. Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht es Ihnen, ansprechende Microlearning-Inhalte zu erstellen, ohne reale Moderatoren zu benötigen.
2
Step 2
Geben Sie Ihr Skript ein
Tippen oder fügen Sie Ihre Schulungsinhalte ein. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion animiert automatisch Ihren gewählten Avatar, um Ihre Botschaft zu übermitteln und verwandelt Ihren Text in überzeugende visuelle Lektionen.
3
Step 3
Mit Branding verbessern
Bewahren Sie eine konsistente Markenidentität, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen. Fügen Sie einfach Ihr Firmenlogo, bevorzugte Farben und andere visuelle Elemente hinzu, um Ihre Microlearning-Videos an Ihren Unternehmensstil anzupassen.
4
Step 4
Generieren und veröffentlichen Sie Ihr Video
Produzieren Sie Ihr finales Microlearning-Video mit Leichtigkeit. Fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und Wissensspeicherung zu erhöhen, und machen Sie Ihre kompakten Lektionen bereit zur Verbreitung auf jeder Plattform.

Erstellen Sie schnell ansprechende Microlearning-Videoclips

Produzieren Sie schnell fesselnde, kurze Microlearning-Videos mit AI, ideal für schnelle Auffrischungen von Fähigkeiten oder Einführungskonzepte.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung aus einem Skript?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Textskripte mühelos in Videos umzuwandeln, indem es fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie nutzt. Sie können ansprechende Inhalte mit AI-Avataren, präziser Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln erstellen, was Ihren Produktionsprozess vereinfacht.

Kann ich die AI-Avatare und visuellen Elemente in HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, AI-Avatare und Videoelemente zu personalisieren, um die Markenkonsistenz zu wahren. Sie können auch unsere umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um Ihre AI-generierten Videos zu verbessern.

Welche mehrsprachige Unterstützung bietet HeyGen für globale Inhalte?

HeyGen unterstützt die Inhaltserstellung in mehreren Sprachen, um Ihnen zu helfen, ein globales Publikum effektiv zu erreichen. Unsere Plattform bietet fortschrittliche mehrsprachige Unterstützung, einschließlich automatischer Untertitel und vielfältiger AI-Voiceover-Optionen, um eine breite Zugänglichkeit für Ihre AI-Microlearning-Videos zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen hochwertige Video-Exporte und LMS-Integration?

Ja, HeyGen sorgt für professionelle Ergebnisse, indem es 4K-Qualitätsvideos für klare visuelle Erlebnisse unterstützt. Sie können Ihre Videos auch mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses optimieren und die nahtlose Verteilung mit LMS-Integration erleichtern, was HeyGen zu einem umfassenden AI-Video-Tool für Lernen & Entwicklung macht.

