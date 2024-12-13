Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das HeyGens AI-Avatare nutzt, um das Bewusstsein zu stärken und gängige Stigmata im Bereich der psychischen Gesundheit abzubauen, speziell für junge Erwachsene in sozialen Medien. Der visuelle Stil sollte einfühlsam und warm sein, mit diversen AI-Avataren in nachvollziehbaren, alltäglichen Szenarien mit sanfter Beleuchtung, ergänzt durch eine beruhigende und ermutigende Stimme, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um eine tröstliche und zugängliche Botschaft zu gewährleisten.

Video Generieren