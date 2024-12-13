Erstellen Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für medizinische Geräte, das sich an Vertriebsmitarbeiter und Marketingteams für medizinische Geräte richtet und einen AI-Avatar als sachkundigen Moderator präsentiert. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, während der Ton autoritativ, aber ansprechend sein sollte. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um den Dialog des Moderators nahtlos aus Ihrem geschriebenen Inhalt zu generieren.

Video Generieren