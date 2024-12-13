Avatar-Erklärvideo-Generator für Medizinprodukte

Nutzen Sie unsere AI-Avatare, um komplexe Schulungen für medizinische Geräte zu vereinfachen und den Verkauf mit ansprechenden Erklärvideos zu steigern.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für medizinische Geräte, das sich an Vertriebsmitarbeiter und Marketingteams für medizinische Geräte richtet und einen AI-Avatar als sachkundigen Moderator präsentiert. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, während der Ton autoritativ, aber ansprechend sein sollte. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um den Dialog des Moderators nahtlos aus Ihrem geschriebenen Inhalt zu generieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für medizinisches Fachpersonal, wie Ärzte und Krankenschwestern, um komplexe medizinische Verfahren oder Produktfunktionen zu vereinfachen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, informativ und beruhigend sein, mit leicht verständlichen Grafiken. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen, um schnell eine überzeugende Erzählung zu erstellen, ohne von Grund auf neu zu beginnen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video, das einen End-to-End-Videogenerierungsprozess für ein neues Diagnosetool demonstriert, speziell für medizinische Ausbilder und Unternehmensschulungen in der Pharmaindustrie. Das Video sollte einen lehrreichen und umfassenden visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine professionelle und artikulierte Stimme, verstärkt durch Untertitel/Bildunterschriften auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass die Sprachsynthese von hoher Qualität ist, um klare Anweisungen und Erklärungen zu liefern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Pitch-Video für Startup-Gründer und Innovatoren im Med-Tech-Bereich, um ihre ersten Produktkonzepte zu präsentieren, indem Sie prompt-native Videokreation nutzen. Der visuelle Stil muss zukunftsorientiert und visuell reichhaltig sein, unter Einbeziehung von Stockmaterial, mit einer energetischen und selbstbewussten Stimme, die das Publikum führt. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevante visuelle Inhalte zu finden, und die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um für verschiedene Präsentationsplattformen zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Avatar-Erklärvideo-Generator für Medizinprodukte funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos für medizinische Geräte mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, um komplexe Informationen in klare, überzeugende Inhalte zu verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer detaillierten Erklärung für das medizinische Gerät. Unsere Text-zu-Video-Funktionalität nutzt diese Grundlage, um Ihr Video zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Galerie von AI-Avataren, die als Ihr Moderator dienen. Dies wird Ihr Publikum visuell ansprechen und Ihre Botschaft klar vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Medien und Szenen hinzu
Verbessern Sie Ihr Erklärvideo für medizinische Geräte, indem Sie relevante Vorlagen & Szenen sowie unterstützende visuelle Inhalte aus unserer umfangreichen Medienbibliothek integrieren.
4
Step 4
Generieren und Exportieren
Sobald Sie zufrieden sind, generieren Sie Ihr finales Erklärvideo. Unsere Plattform gewährleistet eine nahtlose End-to-End-Videogenerierung, bereit für jede Plattform oder Schulungszwecke.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigung des Marketings für medizinische Geräte

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Produktdemo- und Erklärvideos mit AI, um medizinische Geräte effektiv zu präsentieren und Marketingbemühungen zu verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden AI-Videos?

HeyGens kreative Engine ermöglicht es Nutzern, Skripte mühelos in ansprechende AI-Videos zu verwandeln. Mit einer großen Auswahl an Vorlagen & Szenen und realistischen AI-Avataren wird der gesamte Videogenerierungsprozess von Text zu Video optimiert.

Kann HeyGen Erklärvideos an spezifische Markenidentitäten anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, ihre Logos und Markenfarben zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Erklärvideo personalisierte Botschaften mit lebendigen visuellen Elementen liefert, die perfekt auf den einzigartigen Stil Ihrer Marke abgestimmt sind.

Welche Möglichkeiten bietet HeyGen zur Erstellung mehrsprachiger AI-Videos?

HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger AI-Videos durch fortschrittliche AI-Sprachtechnologie und robuste Sprachsynthese. Es beinhaltet auch automatische Untertitel/Bildunterschriften, was die Produktion von Inhalten für diverse globale Zielgruppen vereinfacht.

Wie kann HeyGen bestehende Inhalte wie PDFs und PPTs in dynamische Videopräsentationen umwandeln?

HeyGen bietet innovative Funktionen, um bestehende PDFs oder PPTs in dynamische Videopräsentationen zu konvertieren. Diese Fähigkeit, kombiniert mit prompt-nativer Videokreation, ermöglicht die schnelle Entwicklung verschiedener Inhalte, einschließlich überzeugender Produktdemo- und Schulungsvideos.

