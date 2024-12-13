Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und B2B-Marketer richtet und zeigt, wie ein Avatar-Marketing-Video-Maker die Inhaltserstellung vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit scharfen Grafiken, die die wichtigsten Vorteile hervorheben, begleitet von einem selbstbewussten und freundlichen Voiceover, das mit HeyGen's Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, und einem vielfältigen AI-Avatar, der die Botschaft klar und effektiv vermittelt.

