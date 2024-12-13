Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ein neues digitales Produkt einführen. Dieses Video sollte einen professionellen, lebensechten AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Vorteile und Handlungsaufforderungen vermittelt, und dabei einen modernen und energetischen visuellen Stil mit einer klaren, ansprechenden Stimme beibehalten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um diese wirkungsvolle Werbung für Ihre 'Avatar-Marketing-Video-Generator'-Lösung effizient zu produzieren.

