Steigern Sie Ihr Marketing mit unserem Avatar-Marketing-Video-Generator

Produzieren Sie schnell hochwertige Marketingvideos mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für dynamische Inhalte.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ein neues digitales Produkt einführen. Dieses Video sollte einen professionellen, lebensechten AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Vorteile und Handlungsaufforderungen vermittelt, und dabei einen modernen und energetischen visuellen Stil mit einer klaren, ansprechenden Stimme beibehalten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um diese wirkungsvolle Werbung für Ihre 'Avatar-Marketing-Video-Generator'-Lösung effizient zu produzieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Inhaltsstück, das sich an Social-Media-Marketer richtet, die das Engagement steigern möchten. Das Video sollte visuell ansprechend sein, mit schnellen Schnitten, fröhlicher Hintergrundmusik und fettem Text auf dem Bildschirm, um zu demonstrieren, wie einfach es ist, fesselnde Kampagnen zu erstellen. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen sowie die Anpassung & Exporte des Seitenverhältnisses, um diese energiegeladene 'Video-Vorlagen'-Präsentation schnell auf verschiedenen Plattformen anzupassen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives, aber freundliches 60-sekündiges Erklärvideo für Tech-Startups, das eine neue SaaS-Funktion vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem zugänglichen Ton im Voiceover und synchronisierten Untertiteln, um Klarheit zu gewährleisten. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung von 'Benutzerdefinierten Avatar'-Videos, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel-/Caption-Funktionen nutzen, um komplexe Konzepte auf verständliche Weise zu erklären und die Leistungsfähigkeit eines 'AI-Video-Generators' zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 20-sekündiges Werbevideo, das für Online-Kursanbieter gedacht ist, die mehr Studenten anziehen möchten. Das Video benötigt lebendige Visuals, eine ermutigende Botschaft, die von einem dynamischen AI-Avatar übermittelt wird, und subtile Hintergrundmusik, um eine optimistische Stimmung zu erzeugen. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und seine intuitiven AI-Avatar-Erstellungstools, um dieses ansprechende Stück zu generieren und zu beweisen, dass die 'Text-zu-Video-AI-Generator'-Technologie die Videoproduktion mühelos macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Marketing-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Marketingvideos mit lebensechten AI-Avataren und leistungsstarken Bearbeitungstools, um Ihre Botschaft in überzeugende Inhalte zu verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten, um Ihre Marke zu repräsentieren. Unser AI-Avatar-Generator erweckt Ihren digitalen Sprecher zum Leben.
2
Step 2
Geben Sie Ihr Marketing-Skript ein
Fügen Sie einfach Ihr Marketing-Skript ein, und unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript synchronisiert die Rede des AI-Avatars mit natürlich klingenden Voiceovers.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit dem AI-Video-Editor
Verbessern Sie Ihr Video mit unserem intuitiven AI-Video-Editor. Passen Sie Hintergründe an, fügen Sie Branding-Elemente hinzu und integrieren Sie Medien aus unserer umfassenden Bibliothek.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Sobald Ihr Marketingvideo perfektioniert ist, nutzen Sie unsere Funktion zur Anpassung & Exporte des Seitenverhältnisses, um es in Formaten zu generieren, die für jede Plattform optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie überzeugende Kundenreferenzen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle AI-Avatar-Videos, die Vertrauen aufbauen und potenziellen Kunden effektiv Wert demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreative Marketing-Videoerstellung verbessern?

HeyGens fortschrittlicher AI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, überzeugende Avatar-Marketing-Videos mit lebensechten AI-Avataren zu produzieren. Verwandeln Sie Ihre kreativen Konzepte mühelos in wirkungsvolle Inhalte, die darauf ausgelegt sind, die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und erfolgreiche Kampagnen zu fördern.

Kann ich mit HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare für meine Marke entwickeln?

Ja, HeyGen unterstützt die fortschrittliche Erstellung von AI-Avataren, sodass Sie einzigartige AI-Darsteller entwerfen und anpassen können, die perfekt die Identität oder die spezifische Botschaft Ihrer Marke verkörpern. Diese Funktion bietet unvergleichliche Flexibilität, um ein Gesicht zu generieren, das Ihrer kreativen Vision entspricht.

Welche Art von vielfältigen Inhalten kann ich mit HeyGens AI-Video-Generator erstellen?

HeyGens leistungsstarker AI-Video-Generator ist vielseitig und ermöglicht die Erstellung einer breiten Palette kreativer Inhalte, einschließlich dynamischer Social-Media-Inhalte, fesselnder Produktvideos und ansprechender Erkläranimationen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen und fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu, um polierte, hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Bietet HeyGen einen Text-zu-Video-AI-Generator für eine effiziente Inhaltserstellung?

Absolut, HeyGen verfügt über einen intuitiven Text-zu-Video-AI-Generator, der Ihre geschriebenen Skripte nahtlos in überzeugende Videoinhalte verwandelt. Unser ausgeklügelter AI-Video-Editor rationalisiert den gesamten Produktionsprozess und macht die Erstellung hochwertiger Videos zugänglich und effizient.

